قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة باراك الرابعة إلى بيروت.. واشنطن تدفع لتثبيت وقف إطلاق النار وسط انقسام لبناني
اليوم| آخر فرصة للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.. رابط مباشر للتسجيل
تعاون ضخم بين سامسونج وتيسلا .. شاشات OLED للروبوت البشري Optimus
هل يأثم الرجل لعدم ارتداء زوجته الحجاب؟.. الإفتاء تجيب
رحلة العمرة بالتقسيط على 10أشهر بدون فوائد للصحفيين وأسرهم
روسيا توافق على ضمانات أمنية لأوكرانيا مقابل التزامات تمنع توسع الناتو
إيران: تهجير سكان غزة جريمة حرب تستهدف محو الهوية الفلسطينية
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الإثنين
قانون تنظيم المخلفات.. احذر ارتكاب هذا الفعل يغرمك 10 آلاف جنيه
هل الاستماع للقرآن مع ترديده له أجر مضاعف؟.. الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعاون ضخم بين سامسونج وتيسلا .. شاشات OLED للروبوت البشري Optimus

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

حصلت Samsung Display، على عقد ضخم لتزويد Tesla بشاشات OLED، في خطوة جديدة تؤكد تقاطع عالم التكنولوجيا المتقدمة بين الإلكترونيات والسيارات والروبوتات.

ويشير تقرير حديث إلى أن الاتفاقية جاءت بعد محادثات شملت أيضًا ذراع سامسونج الخاص بالمعالجات (Samsung Foundry).

ويمثل هذا التعاون دفعة قوية لأعمال سامسونج، خصوصًا أن قطاع المعالجات لديها يعاني منذ سنوات في جذب عملاء كبار.

ويفتح تزويد شركة بحجم تيسلا، بالرقاقات والشاشات؛ الباب أمام مزيد من العقود مع شركات أخرى.

سامسونج ليست غريبة على هذا المجال؛ فهي المورد الأول لشاشات OLED للكثير من المصنعين، بمن فيهم منافستها المباشرة آبل. كما أنها كشفت مؤخرًا عن لوحات قابلة للطي أكثر متانة بمرتين من الجيل السابق، لذا لم يكن مفاجئًا أن تتجه تيسلا إليها حين احتاجت إلى شاشات متطورة.

والمفاجأة الحقيقية، هي أن الطلبية ليست لسيارات تيسلا الكهربائية، إذ تشير التقارير إلى أن الشاشات مخصصة للروبوت البشري Optimus، الذي تسعى تيسلا لطرحه في الأسواق في وقت مبكر من العام المقبل.

Optimus: الروبوت بوجه بشاشة

النسخة الأحدث من Optimus يتوقع أن تأتي مزودة بشاشة في الوجه، من المرجح أن تكون من إنتاج سامسونج، تُستخدم لإظهار التعبيرات والانفعالات أو عرض معلومات أساسية للأشخاص المحيطين.
في المرحلة الأولى، سيتم نشر الروبوتات في البيئات الصناعية مثل المصانع والمستودعات، حيث ستساعد في المهام الروتينية وتوفير التكاليف.

منافسة محتدمة في عالم الروبوتات

آبل بدورها تعمل على جهاز روبوتي يشبه الـ iPad مزود بذراع وواجهة محادثة تفاعلية، إضافة إلى نسخة صناعية قيد التطوير لاستخدامها في المستودعات.

تطور سامسونج روبوتها الكروي "Ballie" الموجه للاستخدام المنزلي.

التحديات الأخلاقية والاجتماعية

رغم الحماس الكبير المحيط بمشاريع مثل Optimus، فهناك مخاوف متزايدة بشأن تأثير الروبوتات على سوق العمل، فإدخال روبوتات صناعية بهذا المستوى يعني بشكل شبه مؤكد إحلالها محل آلاف العمال، ما يفتح الباب أمام نقاشات معقدة حول مستقبل الوظائف وحقوق العمال.

ويعد التعاون بين سامسونج وتيسلا ليس مجرد عقد توريد شاشات، بل هو خطوة استراتيجية نحو مستقبل تتداخل فيه الروبوتات والذكاء الاصطناعي مع حياتنا اليومية. 

وقد يبدأ Optimus كعامل صناعي، لكن سرعان ما قد يتحول إلى عنصر مألوف في المنازل والشركات، تمامًا كما حدث مع الهواتف الذكية قبل عقد من الزمان.

سامسونج Samsung Samsung Foundry

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

البلوجر لي لي

الداخلية تعلن سقوط البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

ترشيحاتنا

المشتبه فيه في الواقعة

أول صورة للمشتبه فيه بقتــ.ل زوجته بطلة سموحة دينا علاء

جهود متنوعة

أخبار أسوان| مشروع لوحات فنية.. إنتظام تشغيل محطات المياه.. ومتابعة لتطبيق قانون الإيجار القديم

دينا علاء

أرجو عدم التلاعب.. أول تصريحات لوالد بطلة سموحة دينا علاء

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد