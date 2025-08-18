صراع الشاشة يعود.. سامسونج تتقدم على أبل في السوق الأمريكية

شهد السوق الأمريكي للهواتف الذكية في الربع الثاني من 2025 ارتفاعًا ملحوظًا لحصة سامسونج، حيث قفزت من 23% إلى 31%، فيما انخفضت حصة أبل من 56% إلى 49%، وفق بيانات Canalys.

رغم ذلك، تظل أبل تتصدر السوق وتحصد غالبية مبيعات الهواتف الجديدة في الولايات المتحدة، بينما يشير الانخفاض الأخير إلى أولى علامات التوتر للشركة منذ أكثر من عقد.

سامسونج تتوسع بعروضها المختلفة

النجاح الأخير لسامسونج يعكس قدرتها على تقديم مجموعة واسعة من الأجهزة بأسعار مختلفة، تشمل الهواتف الاقتصادية التي ساهمت في تحسن نتائج الربع الثاني، بالإضافة للأجهزة الراقية مثل Z Fold 7 و Z Flip، التي تتجاوز سعر أي هاتف آيفون فردي.

وأكد المحلل Runar Bjorhovde أن سلسلة هواتف سامسونج تمتد من 650 دولارًا إلى 2,400 دولار، مما يسمح باستهداف جميع الشرائح السعرية.

تتمتع الأجهزة القابلة للطي، مثل Z Fold 7، بإقبال كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد بث اختبارات التحمل التي أظهرت قدرة الهاتف على الانثناء أكثر من 200,000 مرة، حيث حقق مقطع الفيديو أكثر من 15 مليون مشاهدة على يوتيوب.

أبل تستعد للرد بتجديد الشكل الخارجي

أبل، التي حافظت على شكل الهواتف منذ 2017، من المتوقع أن تطلق نسخة أنحف الشهر المقبل لمنافسة Galaxy Edge. المحلل Samik Chatterjee يتوقع إطلاق أول آيفون قابل للطي ضمن سلسلة iPhone 18 في سبتمبر 2026، بسعر يبدأ من 1,999 دولارًا. هذه الخطوة تتيح لأبل فرصة بيع أجهزة بأسعار أعلى ومواكبة الابتكارات في تصميم الهواتف.

الهواتف القابلة للطي

أطلقت سامسونج أول هاتف قابل للطي في 2019، لكنه واجه مشاكل في الطي والانكسار عند المفصل. لكن الجيل الحالي، مثل Z Fold 7، شهد تحسنًا كبيرًا في المتانة ويحقق مبيعات أولية أعلى بنسبة 25% مقارنة بالإصدارات السابقة، بحسب Drew Blackard نائب رئيس إدارة المنتجات المحمولة بشركة سامسونج أمريكا.

تأثير الذكاء الاصطناعي

مع شاشاتها الأكبر، تعتبر الهواتف القابلة للطي مناسبة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، ميزة circle-to-search من جوجل، المتاحة على هواتف سامسونج، تسمح بتحديد محتوى على الشاشة للحصول على معلومات إضافية مع إبقاء المحتوى الأصلي مرئيًا، مما يعزز الإنتاجية.

استراتيجية أبل: الانتظار حتى نضج التكنولوجيا

بالرغم من تأخر أبل في دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم، تشير تحليلات إلى أن ولاء العملاء سيمنح الشركة وقتًا قبل أن ينتقل المستخدمون للمنافسين.

ووفقًا لتقرير Chatterjee، تعتمد أبل على استراتيجية عدم السباق نحو السوق، بل انتظار نضج التكنولوجيا وضمان عدم وجود عقبات رئيسية قبل إطلاقها للجمهور، وهو ما قد يحدث الآن مع الهواتف القابلة للطي.