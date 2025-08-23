خبر صادم لملاك هواتف سامسونج وموتورولا.. T-Mobile قد لا تدعم الإنترنت الفضائي على أجهزتكم أبداً

بدأت شركة الاتصالات الأمريكية T-Mobile في توسيع خدماتها الفضائية T-Satellite، لتنتقل من مجرد دعم الرسائل النصية إلى توفير اتصال بيانات محدود، في خطوة تأتي أبكر من الموعد المخطط له في أكتوبر.

أعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي عن بدء طرح الخدمة، التي انطلقت بالتعاون مع جوجل لدعم تطبيقات خرائط جوجل ورسائل جوجل على هواتف Pixel 10 الجديدة.

ورغم أن القائمة الأولية للأجهزة المدعومة تبدو واسعة، إلا أنها أثارت حيرة كبيرة بسبب استبعادها لهواتف رائدة بشكل غير مبرر.

قائمة دعم واسعة.. ولكنها محيرة

في حين أن الدعم المبدئي يقتصر على عائلة Pixel 10، كشفت T-Mobile أن الخدمة ستصل قريبًا إلى قائمة طويلة من الهواتف تشمل:

هواتف آيفون: من سلسلة iPhone 13 وحتى سلسلة iPhone 16.

هواتف بكسل: سلسلة Pixel 9.

هواتف سامسونج: سلاسل Galaxy S22, S23, S24, و S25، بالإضافة إلى هواتف Z Flip و Z Fold من الجيل الخامس وحتى السابع، ومجموعة من هواتف الفئة المتوسطة.

هواتف موتورولا: أحدث هواتف moto edge و razr و g series لعام 2025.

لكن المثير للدهشة هو أن الشركة نشرت أيضًا قائمة بالأجهزة التي لن تحصل على الميزة، ومن بينها هواتف قوية مثل سلسلة Galaxy S21 بالكامل وهواتف Galaxy Z Fold4 و Z Flip4، بالإضافة إلى هواتف موتورولا razr لعام 2024.

ولم تقدم T-Mobile أي تفسير واضح لهذه الاستراتيجية الغامضة. فعلى سبيل المثال، من المحير أن يتم دعم هاتف iPhone 13 الصادر عام 2021، بينما يتم استبعاد هاتف Galaxy S21 الذي صدر في نفس العام. وقد يعود السبب إلى عقبات تنظيمية أو صعوبات تقنية في تمكين دعم البيانات مقارنة بدعم الرسائل النصية فقط.

ليست للسرعات العالية.. بل لإنقاذ الأرواح

أكدت T-Mobile أن هذه الخدمة ليست مخصصة للإنترنت عالي السرعة كما قد يتوقع البعض، بل هي ميزة تهدف في المقام الأول إلى توفير اتصال أساسي في حالات الطوارئ والمناطق النائية.

ستعمل الخدمة فقط مع التطبيقات "المُحسَّنة للاتصال عبر الأقمار الصناعية"، وتعمل الشركة حاليًا مع المطورين لإعطاء الأولوية للتطبيقات الأساسية مثل تطبيقات الرسائل والخرائط والطقس.

وفي معظم الحالات، قد تكون الرسائل النصية كافية في حالات الطوارئ، لكن إضافة دعم محدود للبيانات يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في عالم الاتصالات الفضائية للمستهلكين.