سامسونج تبتكر.. ترقية ثورية لشاشة Galaxy S26 Ultra القادم مع ميزة خفية ستفاجئك

احمد الشريف

بدأت ملامح هاتف Galaxy S26 Ultra المنتظر تتضح يومًا بعد يوم، حيث تشير أحدث التسريبات إلى أن سامسونج لا تستعد فقط لإطلاق وحش جديد في عالم الأداء، بل تخطط أيضًا لدمج تقنية شاشات OLED ثورية قد تعيد تعريف مفهوم الخصوصية، مستعينة بالذكاء الاصطناعي لحماية بياناتك من الأعين المتطفلة.

كشفت تقارير إعلامية واردة من كوريا الجنوبية، معقل سامسونج، أن تقنية الشاشات الجديدة التي تطورها "Samsung Display" وتحمل اسم "Flex Magic Pixel"، قد دخلت بالفعل مرحلة الإنتاج الضخم على نطاق واسع، مما يمهد الطريق لظهورها لأول مرة في هاتف Galaxy S26 Ultra، وربما في هواتف الشركة القابلة للطي لعام 2026.

كيف تعمل الشاشة السحرية؟

تستخدم هذه التقنية المبتكرة الذكاء الاصطناعي للتحكم في وحدات البكسل الفردية في الشاشة وتعديل زوايا الرؤية ديناميكيًا.

 على سبيل المثال، عند فتح تطبيق بنكي يحتوي على معلومات حساسة، سيتعرف الذكاء الاصطناعي على الموقف ويقوم تلقائيًا بتضييق زوايا الرؤية، مما يجعل الشاشة تبدو معتمة أو سوداء تمامًا لأي شخص يقف بجانبك.

ورغم أن هذا التأثير يشبه واقيات الشاشة التقليدية الخاصة بالخصوصية، إلا أن تقنية سامسونج تتفوق عليها في نقطة جوهرية؛ فهي تحافظ على خصوصيتك دون التضحية بجودة الصورة أو سطوعها، وهو العيب الأكبر للواقيات التقليدية.

ترقيات شاملة تلوح في الأفق

لا تقتصر الإثارة على الشاشة فقط، بل يبدو أن سامسونج تخطط لعملية إصلاح شاملة لسلسلة S26 بأكملها. إذ تشير الشائعات إلى تغييرات في أسماء الفئات، حيث قد يُطلق على الطراز الأساسي اسم Galaxy S26 Pro، بينما يتم استبدال طراز "بلس" بنسخة فائقة النحافة قد تحمل اسم Galaxy S26 Edge أو Air، مع الحفاظ على Galaxy S26 Ultra كأقوى طراز في السلسلة.

وتشمل الترقيات الأخرى المتوقعة لهاتف Ultra ذاكرة وصول عشوائي (RAM) أسرع، وزيادة طال انتظارها في سرعات الشحن، بالإضافة إلى تطوير ضخم للكاميرا الرئيسية مع فتحة عدسة واسعة (f/1.4) لتحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة بشكل كبير.

معركة العمالقة في 2026

سيجد Galaxy S26 Ultra نفسه في مواجهة شرسة مع منافسه اللدود iPhone 17 Pro Max، الذي يُشاع أنه سيأتي بتصميم جديد كليًا هذا العام. كما ستضعه المنافسة وجهًا لوجه مع iPhone 18 في خريف 2026.

في المجمل، يبدو أن هاتف Galaxy S26 Ultra يتشكل ليكون أحد أكثر الهواتف إثارة لعام 2026. فمع الأداء الأسرع، الكاميرات الأفضل، الشحن الأسرع، والآن شاشة ذكية تحمي خصوصيتك دون أي تنازلات، تستعد سامسونج لتقديم ترقية حقيقية قد تضع معيارًا جديدًا للهواتف الرائدة.

