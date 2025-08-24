قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيكابالا: خوان ألفينا لاعب قوي وأليو ديانج محبوب.. وبن رمضان «كوالتي ثقيل»
خبير تغذية يُحذّر من أمر خطير بشأن الصبار |فيديو
الفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليوم
شيكابالا: المواهب قلت خالص في مصر.. واللي معاه فلوس هو اللي بيلعب
شيكابالا: أتمنى تدريب الزمالك لكن البعض داخل النادي لن يتركوني
صلاة تسبحة وقداس عيد "العذراء" بكنيستها في بني مزار | صور
دينا أبو الخير: لو ناوي تسافر بعد الزواج بلغ خطيبتك الأول
كولمبوس الأمريكي يحتفل بمشاركة وسام أبوعلي في أول مباراة مع الأسود والذهب
تأهب في الأهلي قبل مواجهة المحلة.. و«الشحات» يقترب من المشاركة
بعد تعاقد القادسية الكويتي مع «كهربا» .. الغندور: خطوة مهمة لاستعادة مستواه
«ونيس وش السعد عليّا»| جميلة عزيز تروي ذكرياتها مع محمد صبحي.. وتفاصيل أزمتها الصحية
تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف عن قائمة واسعة من هواتف سامسونج القديمة التي يتم اختبار One UI 8 عليها

One UI 8
One UI 8
احمد الشريف

كشف تقرير جديد أن شركة سامسونج قد بدأت بالفعل في اختبار واجهتها الجديدة One UI 8، المبنية على نظام أندرويد 16، على مجموعة واسعة من هواتفها وأجهزتها اللوحية القديمة بشكل داخلي.

وأشار التقرير، الذي استند إلى بيانات من تطبيق CheckFirm المتخصص في رصد تحديثات سامسونج الرسمية، إلى أن الاختبارات لا تقتصر فقط على الأجهزة المؤهلة للنسخة التجريبية العامة (Beta)، بل تشمل أيضًا أجهزة أقدم، مما يعطي أملًا لمستخدميها في الحصول على التحديث الأخير.

القائمة المسربة للأجهزة قيد الاختبار

تضم القائمة المسربة للأجهزة التي تخضع للاختبارات الداخلية أو التجريبية حاليًا الطرازات التالية:

سلسلة Galaxy S: هواتف S23, S22, و S21 FE.

سلسلة Galaxy Z: هواتف Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4, و Z Flip 4.

سلسلة Galaxy A: هواتف A56, A55, A54, A36, A35, A26, A73, و A33.

سلسلة Galaxy Tab: أجهزة Tab S10, Tab S9, و Tab Active 5 Pro.

سلسلة Galaxy M: هاتف M34.

ورغم أن هذه القائمة تبدو منطقية، إلا أنه يجب التعامل معها بحذر، حيث لم تعلن سامسونج رسميًا بعد عن خارطة طريق إطلاق تحديث One UI 8.

سياق منطقي للتحديثات

تبدو القائمة المسربة متوافقة مع سياسة تحديثات سامسونج. ففي العام الماضي، لم تحصل سلسلة Galaxy S20 على تحديث One UI 7، لذا من المتوقع أن تكون سلسلة Galaxy S21 هي التالية التي ستتوقف عن تلقي التحديثات الكبرى هذا العام (باستثناء نسخة S21 FE التي صدرت لاحقًا). 

ويأتي هذا تماشيًا مع وعد سامسونج بتقديم أربع سنوات من التحديثات الرئيسية لهذه الطرازات، قبل أن تبدأ بوعد السبع سنوات مع سلسلة Galaxy S24.

يذكر أن تحديث One UI 8، الذي يجلب لغة تصميم محدثة وأيقونات جديدة ورسوم متحركة أكثر سلاسة وتكاملًا أعمق للذكاء الاصطناعي، متوفر بالفعل بشكل تجريبي على هواتف Galaxy S25 و S24 و Z Fold/Flip 6.

سامسونج تحت الضغط لتقديم أداء أفضل

تواجه سامسونج ضغطًا كبيرًا هذا العام لإثبات قدرتها على إطلاق تحديثاتها في الوقت المناسب. 

فقد أثر الجدول الزمني المتعثر والمتأخر لإصدار One UI 7 العام الماضي على سمعة الشركة، خاصة عند مقارنتها بالإصدارات التجريبية والعامة لنظام iOS 26 من آبل، والتي تبدو أكثر تنظيمًا وفي مواعيدها المحددة.

سامسونج أندرويد 16 One UI 8

