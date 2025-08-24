تسريبات تكشف عن قائمة واسعة من هواتف سامسونج القديمة التي يتم اختبار One UI 8 عليها

كشف تقرير جديد أن شركة سامسونج قد بدأت بالفعل في اختبار واجهتها الجديدة One UI 8، المبنية على نظام أندرويد 16، على مجموعة واسعة من هواتفها وأجهزتها اللوحية القديمة بشكل داخلي.

وأشار التقرير، الذي استند إلى بيانات من تطبيق CheckFirm المتخصص في رصد تحديثات سامسونج الرسمية، إلى أن الاختبارات لا تقتصر فقط على الأجهزة المؤهلة للنسخة التجريبية العامة (Beta)، بل تشمل أيضًا أجهزة أقدم، مما يعطي أملًا لمستخدميها في الحصول على التحديث الأخير.

القائمة المسربة للأجهزة قيد الاختبار

تضم القائمة المسربة للأجهزة التي تخضع للاختبارات الداخلية أو التجريبية حاليًا الطرازات التالية:

سلسلة Galaxy S: هواتف S23, S22, و S21 FE.

سلسلة Galaxy Z: هواتف Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4, و Z Flip 4.

سلسلة Galaxy A: هواتف A56, A55, A54, A36, A35, A26, A73, و A33.

سلسلة Galaxy Tab: أجهزة Tab S10, Tab S9, و Tab Active 5 Pro.

سلسلة Galaxy M: هاتف M34.

ورغم أن هذه القائمة تبدو منطقية، إلا أنه يجب التعامل معها بحذر، حيث لم تعلن سامسونج رسميًا بعد عن خارطة طريق إطلاق تحديث One UI 8.

سياق منطقي للتحديثات

تبدو القائمة المسربة متوافقة مع سياسة تحديثات سامسونج. ففي العام الماضي، لم تحصل سلسلة Galaxy S20 على تحديث One UI 7، لذا من المتوقع أن تكون سلسلة Galaxy S21 هي التالية التي ستتوقف عن تلقي التحديثات الكبرى هذا العام (باستثناء نسخة S21 FE التي صدرت لاحقًا).

ويأتي هذا تماشيًا مع وعد سامسونج بتقديم أربع سنوات من التحديثات الرئيسية لهذه الطرازات، قبل أن تبدأ بوعد السبع سنوات مع سلسلة Galaxy S24.

يذكر أن تحديث One UI 8، الذي يجلب لغة تصميم محدثة وأيقونات جديدة ورسوم متحركة أكثر سلاسة وتكاملًا أعمق للذكاء الاصطناعي، متوفر بالفعل بشكل تجريبي على هواتف Galaxy S25 و S24 و Z Fold/Flip 6.

سامسونج تحت الضغط لتقديم أداء أفضل

تواجه سامسونج ضغطًا كبيرًا هذا العام لإثبات قدرتها على إطلاق تحديثاتها في الوقت المناسب.

فقد أثر الجدول الزمني المتعثر والمتأخر لإصدار One UI 7 العام الماضي على سمعة الشركة، خاصة عند مقارنتها بالإصدارات التجريبية والعامة لنظام iOS 26 من آبل، والتي تبدو أكثر تنظيمًا وفي مواعيدها المحددة.