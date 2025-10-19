حادث أمني.. نتنياهو ووزير الدفاع يغادران اجتماع الحكومة ومطالبات بالتصعيد في غزة

أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر اجتماع الحكومة الأسبوعي بشكل مفاجئ برفقة وزير الدفاع، لإجراء مشاورات أمنية عاجلة، في أعقاب ما وصفته إسرائيل بـ"خروقات" لوقف إطلاق النار من جانب حركة حماس.

وأوضحت أبو شمسية أن أوساط اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بدأت بالتحريض والمطالبة بالرد الفوري، داعية إلى السماح لجيش الاحتلال بشن غارات جديدة على قطاع غزة، في خطوة تشير إلى اتجاه نحو تصعيد عسكري محتمل.

وأضافت أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ بالفعل غارتين جويتين على مواقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتحديدًا في المنطقة التي قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الحادث الأمني وقع فيها. ولفتت إلى أن المنطقة المستهدفة تُعد شبه خالية من السكان، وغالبًا ما تسجل فيها حوادث تتعلق بمخلفات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك إصابات في صفوف جنوده.

يأتي هذا التصعيد وسط توتر ميداني متزايد، في وقت لم يصدر فيه حتى الآن بيان رسمي من الحكومة الإسرائيلية يوضح طبيعة الحادث الأمني أو الاستراتيجية المقبلة في التعامل مع الأوضاع في غزة.