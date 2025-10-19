قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماجدة خير الله: ابن النادي مسلسل خفيف ومكتوب بحرفية
التقط صورة تذكارية معهم.. الرئيس السيسي: أبطال حرب أكتوبر أعادوا العزة لمصر
السفير التركي بالقاهرة: فخورون بعودة سفن المساعدات التركية للعريش بعد وقف إطلاق النار
السفير التركي يزور العريش برفقة منسق المساعدات الإنسانية الجديد إلى فلسطين
نواب البرلمان يشيدون بزيادة استثمارات ميرسك في مصر: خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة
وفاة حفيد الموسيقار الراحل علي إسماعيل
محلل سياسي: انسحاب حماس من إدارة غزة خطوة تكتيكية تحمل أبعادا استراتيجية
أصله آيرلندي .. حكاية لاعب أبيض قاد الرأس الأخضر لمجد المونديال
الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء
اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة
البحيرة: جمع 343 طنا من قش الأرز وفحص 2034 عادم سيارة
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025
توك شو

حادث أمني.. نتنياهو ووزير الدفاع يغادران اجتماع الحكومة ومطالبات بالتصعيد في غزة

هاجر ابراهيم

أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر اجتماع الحكومة الأسبوعي بشكل مفاجئ برفقة وزير الدفاع، لإجراء مشاورات أمنية عاجلة، في أعقاب ما وصفته إسرائيل بـ"خروقات" لوقف إطلاق النار من جانب حركة حماس.

وأوضحت أبو شمسية أن أوساط اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بدأت بالتحريض والمطالبة بالرد الفوري، داعية إلى السماح لجيش الاحتلال بشن غارات جديدة على قطاع غزة، في خطوة تشير إلى اتجاه نحو تصعيد عسكري محتمل.

وأضافت أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ بالفعل غارتين جويتين على مواقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتحديدًا في المنطقة التي قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الحادث الأمني وقع فيها. ولفتت إلى أن المنطقة المستهدفة تُعد شبه خالية من السكان، وغالبًا ما تسجل فيها حوادث تتعلق بمخلفات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك إصابات في صفوف جنوده.

يأتي هذا التصعيد وسط توتر ميداني متزايد، في وقت لم يصدر فيه حتى الآن بيان رسمي من الحكومة الإسرائيلية يوضح طبيعة الحادث الأمني أو الاستراتيجية المقبلة في التعامل مع الأوضاع في غزة.

القدس المحتلة نتنياهو حركة حماس بنيامين نتنياهو إيتمار بن غفير و تصعيد عسكري

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

إرادة شعب صنعت مجد..الرئيس السيسي يشاهد عرضا مسرحيا عن حرب أكتوبر

أحمد العطار، المدير الفني والمؤسس لمهرجان دي كاف للفنون المعاصرة

أحمد العطار: مهرجان "دي كاف" يعزز مكانة القاهرة كمركز للفنون بالعالم العربي

صورة أرشيفية

حماس: نرفض ما ورد في بيان الخارجية الأمريكية بشأن انتهاكنا اتفاق غزة

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

