الرئيس السيسي: الساعة في يوم الاقتتال تعرقل تقدم مصر شهورًا وسنوات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “كان كثير مننا مهموم جدا بالواقع الذى يحدث فى غزة، والناس اللي ُقتل وكنا نحاول بقدر الإمكان أننا نوقف دا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الندوة التثقيفية ال42، والتي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الذكري ال52 لانتصارات نصر أكتوبر المجيدة: “الكلام اللي اتقال علينا أننا لم نقم بالدور اللازم بنا، وكنا بنقول إن هم متصورين أننا نحارب، فإن مصر صاحبة ال110 مليون دلوقتي، وهناك ضيوف لنا تقدر بـ10 مليون شخص ومقدرات ومستقبل شبابنا، نضيعه من أجل فكرة أو وجهة نظر موجودة”.

وأشار: “اليوم الذي يحدث فيه اقتتال الساعة فيه تأخر البلد شهور وسنوات”.

وتابع: “والله إحنا بنعمل حساب الرأى العام أوي، ولكن التحدي كبير ولا بد أننا بفضل الله نجتهد ونبذل أقصي جهد بيكم يا مصريين بتحملكم ووالله أنا ما بجامل، ويجب عبور ظروفنا الصعبة ويجب اقتصادنا يتحسن بما يليق بيكم وبأبنائكم وأحفادكم”.