إعلام إسرائيلي: نتنياهو وكاتس ملتزمان بتوجيه الجيش للتحرك في قطاع غزة فورا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" أن نتنياهو وكاتس ملتزمان بتوجيه الجيش للتحرك في قطاع غزة فورا.

وقالت "حماس" إن سلطات الاحتلال اعترفت علنا بجرائمها عبر وسائل الإعلام والمقاطع المصورة.

وقال الملياردير الأمريكي البارز جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، إنّ ما تقوم به حركة حماس في الوقت الراهن «ينسجم تماماً مع المنطق الذي تتّبعه تنظيمات إرهابية»، معتبراً أنّ الحركة تسعى إلى إعادة تشكيل نفسها بعد الضغوط العسكرية والسياسية التي تواجهها.

وأضاف كوشنر الذي عمل مستشاراً في مكتب الرئيس الأمريكي أن حماس تحاول الآن “إعادة ضبط بنيتها التنظيمية، وتكييف أدواتها، وإعادة التموضع داخل الساحة السياسية والعسكرية”.