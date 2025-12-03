احتفال سائحين بمشرف أمن بمعبد إدفو لأمانته فى إعادة حقيبة سائحة بأسوان

احتفل مجموعة من السائحين بمعبد إدفو شمال أسوان بمشرف أمن المعبد تقديراً لأمانته ويقظته بعد إعادته حقيبة لسائحة صينية الجنسية بعد فقدانها.

وقال أسامة إسماعيل، مدير عام آثار إدفو، إن القصة حدثت اليوم، الأربعاء، في أثناء توافد الأفواج السياحية لزيارة معبد إدفو الأثرى، وإن هناك سائحة صينية الجنسية فقدت حقيبتها الخاصة.

يقظة

وأضاف أن السائحة أخبرت المرشد السياحي القادم مع المجموعة بأنها فقدت حقيبتها الخاصة في أثناء زيارتها للمعبد، وعلى الفور أخبروا مسئول الأمن عن ذلك الأمر.

وأوضح مدير آثار إدفو، أنه بناءً على التعليمات، عثر مشرف الأمن على الحقيبة وسلمها للمرشد، وأن السائحين أخذوا يصفقون له ويحتفلون به داخل المعبد بسبب أمانته ويقظته، وحسن متابعته لإدارة المعبد لتكرار تجربة توافد الزائرين والسائحين.