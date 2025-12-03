نائبة: ملف حماية الأطفال يجب أن يُفتح بقوة في ظل الأحداث الأخيرة ببعض المدارس

قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ، إن ملف حماية الأطفال يجب أن يُفتح بقوة، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المدارس ، مؤكدة أن أي انتهاك للطفل يهدد حياته ومستقبله، ويترك أثراً مدمراً على الأسرة بأكملها.

وأضافت صابر، خلال أول اجتماع للجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، أن هذا الملف يحتاج إلى تكامل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المدارس والمجتمع المدني، لضمان حماية الطفل بشكل فعّال.

وأكدت صابر أن المبادرات التي تستهدف تمكين الأسر يجب أن تبرز النماذج الناجحة، لأنها تحفز المواطنين على الإيمان بإمكانية التغيير وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، قائلة: "عندما يرى المواطن نموذجاً ناجحاً يشبهه، تزداد حماسته ويؤمن بقدرته على التغيير".

وحذرت أميرة صابر من تعرض كبار السن لعمليات نصب تتعلق بمخصصاتهم المالية، مشددة على أهمية توعيتهم وضمان حمايتهم.

كما أكدت أن العنف ضد المرأة يتطلب معالجة تشريعية موحدة، مطالبة بإعداد قانون شامل، إلى جانب قياس الأثر التشريعي للقوانين الحالية وربط هذا الملف بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.