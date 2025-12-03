البحر الأحمر: استمرار المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج سوء التغذية بمدارس الابتدائية

تتواصل أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس الابتدائية بمدارس البحر الاحمر لتقديم كافة الفحوصات الطبية والعلاجية لطلاب المدارس، حرصاً على سلامتهم وصحتهم ، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر



حيث شهدت مدرسة حامد جوهر الرسمية بالغردقة وصول الفريق الطبى اليوم للمدرسة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب برئاسة الدكتورة حنان امين منسق حملة الأنيميا وفريق التمريض سناء محمود وفيروز عيد ورنا كامل مدخل بيانات مع تقديم الدعم للفريق الطبى من قبل إدارة المدرسة والسيد أحمد صلاح مدير المدرسة.

وأشار الدكتور ياسر شعبان مدير فرع التأمين الصحى بالبحر الأحمر أنه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر ، يتم فحص طلبة المدارس الابتدائية فى 150مدرسة بمدن البحر الاحمر من راس غارب شمالا حتى حلايب جنوبا .

و اوضحت الدكتورة ليلى عبد الفتاح مدير المكتب الفنى بالتأمين الصحى أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية ، وتهدف الى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.