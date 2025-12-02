رئيس مدينة الغردقة يتفقد أعمال فتح محور شارع الثلاثيني

تفقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم، أعمال فتح المحور المروري الجديد بامتداد شارع الثلاثيني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات داخل المدينة ضمن خطة التطوير الشاملة للمحافظة.

وجاءت الجولة برفقة مديرة الإدارة الهندسية، حيث تابع رئيس المدينة أعمال التسوية والتنفيذ الجارية بالمحور، والذي يربط بين طريق النصر والكورنيش، ويمثل أحد أهم المشروعات الهادفة إلى تخفيف حدة الاختناقات المرورية، خاصة على طريق النصر، بما يسهم في تحقيق انسيابية أكبر لحركة المركبات داخل المنطقة.

وخلال الجولة، شدد اللواء ياسر حماية على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، إضافة إلى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لضمان سرعة الانتهاء من المشروع. وأكد أن فتح هذا المحور يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التي تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين المشهد الحضاري، وتوفير بنية خدمية تواكب احتياجات المواطنين وتدعم حركة التنمية داخل المدينة.

وتواصل الوحدة المحلية لمدينة الغردقة جهودها لاستكمال مشروعات البنية التحتية في مختلف الأحياء، في إطار رؤية المحافظة الهادفة إلى تطوير الخدمات، وتوفير بيئة عمرانية متطورة تعكس مكانة الغردقة كمدينة سياحية وخدمية مهمة على ساحل البحر الأحمر.