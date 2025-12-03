أسوان.. بدء إنشاء محطة المشتل لرفع الصرف الصحي

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم البدء فى عمل الجسات الأرضية لموقع محطة المشتل الجديدة رقم ( 12 ) لرفع الصرف الصحى بالكرور ، والتى ستقوم بتنفيذها شركة صرف صحى القاهرة الكبرى.

وتم اختيار الموقع وفقاً للتنسيق النهائى مع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى الوزير علاء فاروق لاستغلال هذه المساحة التى شهدت حرائق متكررة فى السنوات السابقة ، وأصبحت غير صالحة للزراعة .

فى خطوات إيجابية تعكس حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عن أهالى منطقة الكرور.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى تمهيداً لإنشاء المحطة الجديدة على مساحة تصل لنحو 1000 متر مسطح ، وبتكلفة تقديرية تصل لحوالى 200 مليون جنيه عقب توفير هذا الإعتماد بناء على طلب المحافظة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة المهندس شريف الشربينى ضمن خطة المشروعات العاجلة لمنظومة الصرف الصحى بما يعكس التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المنشودة ، وتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى.

جهود متنوعة

وهو النهج الذى يتم تطبيقة داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتوفير حياة كريمة لهم ، ووضع الحلول المبتكرة بأفكار غير تقليدية للمشاكل المتراكمة.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأن إنشاء المحطة الجديدة الذى يتم بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وبمتابعة ميدانية من المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس محمد على مدير قطاع الصرف بالشركة ، وبالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندسة سوزان متولى الرئيس التنفيذى لجهاز مشروعات الهيئة.

يعتبر بمثابة حل جذرى ونهائى لمشكلة الطفح والكسورات المتكررة بخط طرد محطة الكرور رقم ( 11 ) ، موضحاً بأن هذه المحطة سوف تستوعب كامل التصرفات الناتجة عن منطقة الكرور بالكامل حيث أن المشروع يأتى ضمن خطة شاملة لتحسين خدمات البنية التحتية وتطوير مشروعات الصرف الصحى على مستوى المحافظة ..