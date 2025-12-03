قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. بدء إنشاء محطة المشتل لرفع الصرف الصحي

جهود متنوعة
جهود متنوعة

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم البدء فى عمل الجسات الأرضية لموقع محطة المشتل الجديدة رقم ( 12 ) لرفع الصرف الصحى بالكرور ، والتى ستقوم بتنفيذها شركة صرف صحى القاهرة الكبرى.

وتم اختيار الموقع وفقاً للتنسيق النهائى مع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى الوزير علاء فاروق لاستغلال هذه المساحة التى شهدت حرائق متكررة فى السنوات السابقة ، وأصبحت غير صالحة للزراعة .

فى خطوات إيجابية تعكس حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عن أهالى منطقة الكرور. 

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى تمهيداً لإنشاء المحطة الجديدة على مساحة تصل لنحو 1000 متر مسطح ، وبتكلفة تقديرية تصل لحوالى 200 مليون جنيه عقب توفير هذا الإعتماد بناء على طلب المحافظة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة المهندس شريف الشربينى ضمن خطة المشروعات العاجلة لمنظومة الصرف الصحى بما يعكس التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المنشودة ، وتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى. 

جهود متنوعة 

وهو النهج الذى يتم تطبيقة داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتوفير حياة كريمة لهم ، ووضع الحلول المبتكرة بأفكار غير تقليدية للمشاكل المتراكمة. 

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأن إنشاء المحطة الجديدة الذى يتم بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وبمتابعة ميدانية من المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس محمد على مدير قطاع الصرف بالشركة ، وبالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندسة سوزان متولى الرئيس التنفيذى لجهاز مشروعات الهيئة. 

يعتبر بمثابة حل جذرى ونهائى لمشكلة الطفح والكسورات المتكررة بخط طرد محطة الكرور رقم ( 11 ) ، موضحاً بأن هذه المحطة سوف تستوعب كامل التصرفات الناتجة عن منطقة الكرور بالكامل حيث أن المشروع يأتى ضمن خطة شاملة لتحسين خدمات البنية التحتية وتطوير مشروعات الصرف الصحى على مستوى المحافظة ..

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

ترشيحاتنا

منتخب مصر

هيثم شعبان: حسام حسن "مصنوع".. وعماد متعب أكثر موهبة

عواد

ميدو: أحمد عبد الرؤوف أخطأ في تعامله مع عواد

منتخب مصر

تعادل مخيب للآمال.. خبير تحكيمي يعلق على أداء منتخب مصر أمام الكويت

بالصور

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

فيديو

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد