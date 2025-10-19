قال صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر: «حماس تحاول الآن إعادة تنظيم صفوفها واستعادة مواقعها السابقة»، بحسب ما أفادت به فضائية «القاهرة الإخبارية».

وحذَّرت وزارة الخارجية الأمريكية، من وجود "تقارير موثوقة" تزعم بأن حماس قد تنتهك اتفاق السلام من خلال "هجوم" على المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يقتلون في الشوارع وتحرقهم إسرائيل أحياء دون إدانة من أمريكا منذ عامين.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها : "إن هذا الهجوم المنظور ضد المدنيين الفلسطينيين يُشكل انتهاكًا مباشرًا وخطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويُقوّض التقدم الكبير الذي تحقق من خلال جهود الوساطة".

وأضافت: "تُطالب الدول الضامنة بالوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وقف إطلاق النار".

