رياضة

تصفيات أمم إفريقيا.. منتخب مصر للسيدات يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادا لمواجهة غانا

منتخب السيدات
منتخب السيدات
يسري غازي

ينطلق اليوم الأحد معسكر منتخب مصر الأول للسيدات بقيادة أحمد رمضان المغلق استعدادًا لخوض مواجهتي غانا في الدور الأخير من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويخوض منتخب مصر الأول للكرة النسائية مباراة الذهاب في مصر على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية 23 أكتوبر، وتغادر بعثة مصر القاهرة 25 أكتوبر، على أن تقام مباراة الإياب في أكرا يوم 28 أكتوبر.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية في تخطي عقبة غانا والمنافسة بقوة على حصد تأشيرة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية في نسختها المقبلة.

ويضم منتخب مصر للسيدات بين صفوفه اللاعبة نادية أحمد رمضان نجلة المدير الفني لفراعنة السيدات التي كانت تشارك في دوري الجامعات الأمريكي إضافة إلى فريق مسار وسوف تكون أحدث صفقات نادي وادي دجلة في شهر يناير المقبل.


وكان أحمد رمضان تقدم باعتذار شفهي عن استكمال مهمة قيادة منتخب السيدات الأول ثم تراجع عنها في وقت لاحق.

وينتظر أن يحسم الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان التشكيلة المقرر اختيارها لخوض مباراتي غانا وسط تصاعد لأسهم العديد من اللاعبات المنتظر الرهان عليهن في التصفيات.


ووضع الجهاز الفني في حساباته لحراسة المرمى كلا من مها الدمرادش وفرح سمير وحبيبة صبري وكنزي مجدي ووفاء ربيع مع تواجد المدافعات ثريا أشرف وحبيبة عمر ونور عبدالواحد وأميرة محمد وياسمين عبدالعزيز ونورا خالد ورودينا عبدالرسول وإيمان حسن.


وظهر في الوسط يارا صبري وعهد طارق وحبيبة بكتاش وشروق السيد ونور نهاد وجوي عماد بجانب نادية رمضان المحترفة إلى جانب نادين غازي ومنة طارق وأسماء علي وليلى شريف ونادية صوان وحبيبة عصام وفرح هشام ومهيرة علي.

واستدعي منتخب مصر للكرة النسائية 10 لاعبات من صفوف النادي الأهلي وهن منة طارق ونورا خالد وحبيبة عصام ومها الدمرادش ونادين غازي وحبيبة عمر وأسماء علي وثريا اشرف وايمان حسن ورودينا عبد الرسول لمعسكره استعدادًا لخوض مواجهتي غانا
 


واستدعي منتخب مصر للكرة النسائية 9 لاعبات من نادي مسار وهن حبيبة صبري وياسمين عبد العزيز وأميرة محمد وعهد طارق وحبيبة بكتاش وفرح المهدي ونور عبد الواحد السيد ومهيرة علي لمعسكره استعدادًا لخوض مواجهتي غانا.


واستدعي أيضا منتخب مصر للكرة النسائية 3 لاعبات محترفات وهن نادية أحمد رمضان وليلى شريف ونادية صوان لمعسكره المغلق الذي يستمر إلى يوم 28 أكتوبر الجاري استعدادًا لخوض مواجهتي غانا في تصفيات أمم إفريقيا .

كما استدعي منتخب مصر للكرة النسائية الأول بقيادة أحمد رمضان يستدعى 7 لاعبات من وادي دجلة والذي يقوده فنيٌا أحمد رمضان وهن شروق السيد ومنة عزت وبسنت عبد العزيز ومروة توفيق وجوى عماد ونور نهاد وفرح سمير لمعسكره استعدادًا لخوض مواجهتي غانا.

وتعذر انضمام دانا كريم نده لاعبة سيو الأمريكي إلى منتخب مصر للسيدات استعدادًا لمواجهتي غانا بسبب أداء الامتحانات الدراسية وتراكم المحاضرات في جامعتها الأمريكية ما جعلها تفضّل الاعتذار عن التواجد في معسكر المنتخب خلال الفترة الحالية.

يذكر أنه تقرر إيقاف مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية عقب مباريات الجولة السادسة من عمر البطولة لمدة 24 يومًا وذلك تزامنًا مع خوض منتخب مصر الأول مباراتي غانا في تصفيات أمم إفريقيا.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي وادي دجلة ترتيب جدول دوري الكرة النسائية برصيد 12 نقطة والأهلي وصيفا بتسع نقاط ومسار ثالثا برصيد تسع نقاط أيضا.

