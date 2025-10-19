قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماجدة خير الله: ابن النادي مسلسل خفيف ومكتوب بحرفية
التقط صورة تذكارية معهم.. الرئيس السيسي: أبطال حرب أكتوبر أعادوا العزة لمصر
السفير التركي بالقاهرة: فخورون بعودة سفن المساعدات التركية للعريش بعد وقف إطلاق النار
السفير التركي يزور العريش برفقة منسق المساعدات الإنسانية الجديد إلى فلسطين
نواب البرلمان يشيدون بزيادة استثمارات ميرسك في مصر: خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة
وفاة حفيد الموسيقار الراحل علي إسماعيل
محلل سياسي: انسحاب حماس من إدارة غزة خطوة تكتيكية تحمل أبعادا استراتيجية
أصله آيرلندي .. حكاية لاعب أبيض قاد الرأس الأخضر لمجد المونديال
الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء
اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة
البحيرة: جمع 343 طنا من قش الأرز وفحص 2034 عادم سيارة
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025
أبرز مباريات اليوم الأحد 19-10-2025 والقنوات الناقلة

ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الأحد 19- 10- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي.


مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة


زد X بتروجت – الساعة 5 مساء على قناة on sport


سيراميكا  كليوباترا X طلائع الجيش – الساعة 8 مساء على قناة on sport

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة


الأرجنتين X المغرب – الساعة 2 صباحا على قناة beIN Sports HD

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة


كولومب X مولودية الجزائر – الساعة 4 عصرا

نسينجيزني X سيمبا – الساعة 4 عصرا

سانت إيلوا لوبوبو X أورلاندو بايريتس – الساعة 4 عصرا

ريمو ستارز X صن داونز – الساعة 6 مساء

حورويا X الجيش الملكي – الساعة 7 مساء

فايبرز X باور ديناموز – الساعة 7 مساء

نواذيبو X الملعب المالي – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة


نيروبي يونايتد X النجم الساحلى – الساعة 3 عصرا

فلامبو دو سنتر X سينجيدا بلاك ستارز – الساعة 4 عصرا

فروفياريو دي مابوتو X أوتوهو أويو – الساعة 4 عصرا

أشانتي كوتوكو X الوداد البيضاوي – الساعة 6 مساء  

هافيا كوناكري X شباب بلوزداد – الساعة 7 مساء  

أكاديمية أمادو ديالو X اتحاد العاصمة  – الساعة 7 مساء  

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة


توتنهام هوتسبير X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة


إلتشي X أتلتيك بيلباو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو X ريال سوسيداد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليفانتي X رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

خيتافي X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة


كومو X يوفنتوس – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD  

كالياري X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD  

جنوى X بارما – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD  

أتالانتا X لاتسيو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

ميلان X فيورنتينا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة


لانس X باريس إف سي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4  

لوريان X بريست – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

رين X أوكسير – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

تولوزX ميتز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

نانت X ليل – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني


فرايبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا

سانت باولي X هوفينهايم – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة


الخليج X الرياض – الساعة 5:45 مساء على قناة Thmanyah

التعاون X ضمك – الساعة 6:10 مساء على قناة Thmanyah

نيوم X القادسية – الساعة 9 مساء على قناة Thmanyah

الملابس الشتوية
مايان السيد
رانيا أبو النصر
