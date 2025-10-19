أبرز مباريات اليوم الأحد 19-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 19- 10- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
زد X بتروجت – الساعة 5 مساء على قناة on sport
سيراميكا كليوباترا X طلائع الجيش – الساعة 8 مساء على قناة on sport
مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة
الأرجنتين X المغرب – الساعة 2 صباحا على قناة beIN Sports HD
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
كولومب X مولودية الجزائر – الساعة 4 عصرا
نسينجيزني X سيمبا – الساعة 4 عصرا
سانت إيلوا لوبوبو X أورلاندو بايريتس – الساعة 4 عصرا
ريمو ستارز X صن داونز – الساعة 6 مساء
حورويا X الجيش الملكي – الساعة 7 مساء
فايبرز X باور ديناموز – الساعة 7 مساء
نواذيبو X الملعب المالي – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة
نيروبي يونايتد X النجم الساحلى – الساعة 3 عصرا
فلامبو دو سنتر X سينجيدا بلاك ستارز – الساعة 4 عصرا
فروفياريو دي مابوتو X أوتوهو أويو – الساعة 4 عصرا
أشانتي كوتوكو X الوداد البيضاوي – الساعة 6 مساء
هافيا كوناكري X شباب بلوزداد – الساعة 7 مساء
أكاديمية أمادو ديالو X اتحاد العاصمة – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
توتنهام هوتسبير X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ليفربول X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إلتشي X أتلتيك بيلباو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
سيلتا فيجو X ريال سوسيداد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ليفانتي X رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
خيتافي X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كومو X يوفنتوس – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD
كالياري X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
جنوى X بارما – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD
أتالانتا X لاتسيو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
ميلان X فيورنتينا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لانس X باريس إف سي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
لوريان X بريست – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4
رين X أوكسير – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5
تولوزX ميتز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6
نانت X ليل – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فرايبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا
سانت باولي X هوفينهايم – الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الخليج X الرياض – الساعة 5:45 مساء على قناة Thmanyah
التعاون X ضمك – الساعة 6:10 مساء على قناة Thmanyah
نيوم X القادسية – الساعة 9 مساء على قناة Thmanyah