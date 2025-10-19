التركيز على رأس الحربة.. الأهلي يستهدف 5 صفقات في الشتاء

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ملامح خطة الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكداً أن النادي يسعى لإبرام عدد محدود من الصفقات، بما يتماشى مع احتياجات الفريق الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته في برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن إدارة الكرة بالأهلي تدرس التعاقد مع لاعبين من الدوريات المحلية والقارية، سواء في إفريقيا أو أوروبا، من أجل تدعيم الصفوف بعناصر قادرة على تقديم الإضافة.

وأشار إلى أن الأهلي حدد احتياجاته بشكل واضح، وتشمل التعاقد مع ثلاثة لاعبين في مركز رأس الحربة، إلى جانب لاعب في مركز الظهير الأيسر، وآخر في خط الوسط.

وأضاف أن هناك مفاوضات جارية حاليًا مع بعض الأسماء المطروحة، وأن جميع الصفقات قيد الدراسة الدقيقة، مشددًا على أن النادي لن يُقدم على أي تعاقدات إلا إذا كانت ضرورية ومُلبّية للاحتياجات الفنية، التزامًا بسياسة ترشيد الإنفاق وجودة الاختيار.