بعثة التايكوندو تطير للصين من أجل بطولة العالم

غادرت صباح اليوم بعثة منتخب التايكوندو القاهرة متوجهه إلى الصين من أجل المشاركة فى بطولة العالم للتايكوندو والمقرر إقامتها خلال الفترة من 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

ويرأس بعثة المنتخب المهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية وتضم البعثة من اللاعبين كل من: “سيف عيسي ومحمد السيد ومحمد اسامة واحمد هشام ومعتز بالله عاصم واحمد الراوي وادهم انوري ويحيي حسن وعمر فتحي وعمر اساة وادهم الشيخ ورامي عيسي ومن اللاعبات شهد سامي وملك سامي ونادين عمرو وجني خطاب وايه شحاته وحبيبه وائل وليلى شريف وحنين علي ويقود المنتخب الاسباني روسيندو ومساعدته جولشاه ويضم الجهاز الفني أسامة سيد مدرب عام وأحمد جونجا مدرب وقدري المر أخصائى العلاج الطبيعي”.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة معسكر المنتخب بالمركز الأوليمبي بالمعادي قبل السفر للصين في حضور المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور عبد الأول محمد مدير عام الإدارة العامة للمنتخبات القومية وهيثم الجداوي عضو مجلس إدارة الاتحاد والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية.

وخلال اللقاء، قدَّم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للاعبين على الأداء المتميز الذي يقدمه المنتخب الوطني خلال المشاركات الدولية الأخيرة، والذي أثمر عن تصدر عدد من اللاعبين للتصنيف العالمي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي يشهده الاتحاد المصري للتايكوندو على مستوى الإدارة الفنية والإعداد البدني والنفسي للاعبين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الدعم الكامل للدولة المصرية لمختلف الرياضات، مشددا على أن التايكوندو من الرياضات التى نعول عليها كثيرا في تحقيق الميداليات العالمية والاوليمبية.

وقدم صبحى الشكر للمستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الاولمبية على المستوى المتميز الذي ظهر به ابطال التايكوندو خلال الفترة الماضية بالاضافة الى ارتقاء تصنيفات اللاعبين واللاعبات على المستوى العالمي.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الأولمبية ان وزارة الشباب والرياضة تقدم كافة سبل الدعم للتايكوندو ولجميع الاتحادات وبأذن الله نسعى لمواصلة تحقيق الانجازات والبطولات سواء في بطولات العالم او الجائزة الكبري او الاولمبية والبطولات القارية.

كما قدم شكره للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكبير من اجل نهضة الرياضة المصرية.