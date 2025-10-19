رمضان صبحي يسافر إلى ألمانيا على نفقته الخاصة للاطمئنان على إصابة الركبة

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، أن اللاعب رمضان صبحي يستعد للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة على نفقته الخاصة، لإجراء فحوصات طبية دقيقة على ركبته، وذلك بعد شعوره بآلام متكررة مؤخرًا، مؤكدًا أن رحلته لن تُحمِّل النادي أي تكاليف مالية.

وأوضح المصدر، أن رمضان صبحي بدأ بالفعل الترتيبات الخاصة بالسفر، عقب مشاركته في احتفالات الفريق بالتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي، في إنجاز يُعد الأول في تاريخ النادي السماوي.

وتأتي خطوة السفر ضمن خطة اللاعب للاطمئنان على حالته الصحية بشكل شامل، خاصة بعد عودته التدريجية للتدريبات التأهيلية مع الفريق، حيث يسعى لاستعادة جاهزيته الكاملة قبل استئناف المنافسات المحلية والقارية.

من جانبه، أكد أحمد زاهر، المدير الإداري لبيراميدز، أن إدارة النادي منحت الضوء الأخضر لكل من رمضان صبحي وأسامة جلال للسفر إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحوصات طبية وعلاج تأهيلي، مشيرًا إلى أن النادي يضع ملف الإصابات على رأس أولوياته لضمان جاهزية اللاعبين قبل المرحلة المقبلة المليئة بالاستحقاقات.