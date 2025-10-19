قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماجدة خير الله: ابن النادي مسلسل خفيف ومكتوب بحرفية
التقط صورة تذكارية معهم.. الرئيس السيسي: أبطال حرب أكتوبر أعادوا العزة لمصر
السفير التركي بالقاهرة: فخورون بعودة سفن المساعدات التركية للعريش بعد وقف إطلاق النار
السفير التركي يزور العريش برفقة منسق المساعدات الإنسانية الجديد إلى فلسطين
نواب البرلمان يشيدون بزيادة استثمارات ميرسك في مصر: خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة
وفاة حفيد الموسيقار الراحل علي إسماعيل
محلل سياسي: انسحاب حماس من إدارة غزة خطوة تكتيكية تحمل أبعادا استراتيجية
أصله آيرلندي .. حكاية لاعب أبيض قاد الرأس الأخضر لمجد المونديال
الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء
اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة
البحيرة: جمع 343 طنا من قش الأرز وفحص 2034 عادم سيارة
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025
أخبار العالم

خلال منتدى أسوان| وزير الخارجية: رؤيتنا للأمن المستدام شاملة ومتوازنة عبر التعاون الإقليمي والدولي

وزير الخارجية يشارك في افتتاح منتدى أسوان للسلام بعنوان "استعادة الثقة بالنظام الدولي"
وزير الخارجية يشارك في افتتاح منتدى أسوان للسلام بعنوان "استعادة الثقة بالنظام الدولي"
علي صالح

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين تحت عنوان: “تخطّي مفترق الطرق: استعادة الثقة في النظام الدولي القائم على القواعد”، إلى جانب كل من: تيتي أنطونيو، وزير خارجية أنجولا (رئيس الاتحاد الأفريقي)، والسيدة سلمى حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبارفيه أونانجا، مبعوث الأمم المتحدة للاتحاد الأفريقي، وبانكولي أديوي، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي.

وأكد الوزير عبد العاطي على الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تعزيز السلم والأمن والتنمية الإقليمية والدولية، ودعم النظام الدولي القائم على القانون، مشيرًا إلى توجهات السياسة الخارجية المصرية القائمة على التوازن الاستراتيجي واحترام القانون الدولي، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتعزيز السلام والتنمية، والعمل متعدد الأطراف.

وشدَّد وزير الخارجية على أن رؤية مصر للأمن المستدام شاملة ومتوازنة، وهو ما يتجلّى في دورها في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلًا عن مشاركتها النشطة في حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 وتجمع "بريكس"، مشيرًا إلى أن مصر تسعى دائمًا إلى تشجيع الحوار وبناء الشراكات الإقليمية والدولية البنّاءة، مؤكّدًا على دعوتها المستمرة إلى نظام متعدد الأطراف أكثر شمولاً وعدلاً يعكس تطلعات الجنوب العالمي، ولا سيما أفريقيا.

وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية إلى ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية لتواكب الواقع العالمي الحالي، ودعا إلى إنهاء سياسة ازدواجية المعايير، ومواصلة الجهود لإصلاح المؤسسات الدولية، لا سيما مجلس الأمن ومؤسسات التمويل الدولية، وضمان التزام الدول بتعهداتها واتفاقياتها الدولية.

كما شدّد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التضامن والعمل الجماعي والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب تبني برامج تنموية ومقاربة شاملة لمعالجة جذور النزاعات وعدم الاستقرار، مؤكّدًا على أهمية بناء جسور الثقة والتعاون بين الشمال والجنوب العالميين، وأن مصر ستواصل دورها كجسر للتفاهم والعمل المشترك. وأضاف أن مصر تعمل مع شركائها الدوليين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية والعربية لضمان أن تكون هذه الجهود منسقة ومتكاملة وغير مسيسة. كما دعا المجتمع الدولي إلى التركيز على بناء المؤسسات، وتعزيز القدرات والكفاءات، وتحقيق التنمية الشاملة، وإعادة الإعمار بعد النزاعات.

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية الاتحاد الأفريقي أنجولا تيتي أنطونيو مبعوث الأمم المتحدة للاتحاد الأفريقي بارفيه أونانجا

