أخبار العالم

الخارجية: مصر الأكثر تضررًا من اضطرابات البحر الأحمر وخسائر قناة السويس تجاوزت 9 مليارات دولار

علي صالح

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تُعدّ من أكثر دول العالم تضررًا من حالة التصعيد وعدم الاستقرار في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر، موضحًا أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تراجع حركة الملاحة عبر قناة السويس تجاوزت 9 مليارات دولار خلال عام واحد فقط.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـ منتدى أسوان للسلام والتنمية، أن حركة السفن العابرة للقناة انخفضت بنسبة 60%، من أكثر من 72 سفينة يوميًا إلى ما بين 25 و30 سفينة فقط، مشيرًا إلى أن هذا التراجع ألقى بظلاله على الاقتصادين المصري والعالمي نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتأخر حركة التجارة الدولية.

وشدّد عبد العاطي على أن استعادة الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن باتت وشيكة، خاصة بعد وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكّدًا أنه لم يعد هناك مبرر لاستغلال معاناة الشعب الفلسطيني لتمرير أجندات أو تبرير عمليات تصعيدية تؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا محوريًا في تعزيز السلم والتنمية في القارة الإفريقية، لافتًا إلى ضرورة تسخير التكنولوجيا الحديثة لدعم خطط التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي تعيق التقدم. وأضاف أن جدول أعمال المنتدى يتناول قضايا ملحّة مثل تحديات الوساطة في إفريقيا، وأزمة النزوح القسري، والصحة العامة، والتغير المناخي وتأثيره على الأمن المائي والغذائي.

وتطرق عبد العاطي إلى أهمية مرور 25 عامًا على أجندة المرأة والسلام والأمن، و10 أعوام على أجندة الشباب والسلام والأمن، مشيرًا إلى أن هاتين المناسبتين تعكسان إدراك إفريقيا المتزايد لأهمية الفئات الحيوية في بناء السلم المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة.

وشدّد الوزير على أن التكامل الإفريقي يُمثل محورًا رئيسيًا في رؤية مصر للتنمية الإقليمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز الترابط بين الأسواق، وتحسين إدارة الحدود المشتركة، بما يرسّخ التعاون الاقتصادي بين دول القارة. كما أكد أن البحر الأحمر يشكّل جسرًا طبيعيًا للتكامل العربي الإفريقي، ومحورًا استراتيجيًا للملاحة الدولية، داعيًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي لحماية هذا الشريان الحيوي وضمان أمنه واستقراره.

