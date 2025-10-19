قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الخامسة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة

علي صالح

انطلقت أعمال النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في مدينة أسوان يومي ١٩ و٢٠ أكتوبر، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وعدداً من الوزراء وصناع القرار وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني.

 ينظم المنتدى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

يناقش المنتدى تعزيز السلم والأمن والتنمية، ويبحث سبل إرساء الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية. 

وتتناول جلساته عدداً من القضايا المحورية من بينها تحديات السلم والامن بالقارة الإفريقية، وبناء الشراكات لمواجهة أزمة نقص الموارد، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلم والتنمية، والحلول المستدامة للتعامل مع ظاهرة النزوح القسري، فضلاً عن مناقشة تحديات الوساطة في أفريقيا، وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتعاون في إدارة الحدود. كما يخصص المنتدى مساحة لبحث الدور الاستراتيجي للبحر الأحمر باعتباره جسراً للتكامل العربي الأفريقي.

