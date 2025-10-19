قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وصول جثامين 15 شهيدا من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى قطاع غزة

علي صالح

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، عن وصول جثامين 15 شهيدا من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه بين حماس وإسرائيل برعاية دولية.

ووفقاً لتقارير صحفية فلسطينية، فإن الجثامين نُقلت من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معابر التبادل التي جُهّزت ضمن الاتفاق، واستُقِبلت بمراسم مهيبة وشعور مختلط من الحزن والفخر في صفوف العائلات التي طال انتظارها لهذه اللحظة.

 يأتي هذا التسليم في سياق تبادل موسّع للأسرى والأجساد ضمن بنود الصفقة التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع على الأرض، وإطلاق مرحلة من إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

ويُعدّ هذا التطور خطوة مهمة في تنفيذ أحد أبرز بنود الصفقة، والذي ينصّ على إعادة جثامين الفلسطينيين المحتجَزين لدى إسرائيل مقابل تسليم جثامين الإسرائيليين المحتجَزين لدى حماس، ما يعكس محادثات معقّدة تتعلق بالجثامين وتداعياتها الإنسانية والسياسية. وقد أشارت مصادر إلى أن الجثامين وصلت بعد فحص أولي ومراسيم رسمية لم يُعلن عنها تفصيلياً حتى الآن.

ومع ذلك، لا تزال نشطة التوتر قوية: فبينما يُحتفى بوصول الجثامين لدى غزة، تشترط إسرائيل إعادة جميع جثامين الرهائن الإسرائيليين لديها قبل فتح المعابر بشكل كامل، ما يجعل ملف الجثامين وشروط التبادل من أبرز نقاط الشدّ في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى، نقل عن مراقبين قولهم إن هذه الخطوة قد تُسهّل استئناف دخول مساعدات إنسانية بكثافة إلى القطاع، وإنه قد يُفتح باب إعادة إعمار واسع، لكن يخشى أن تؤدي أي تأخيرات أو خروقات في بنود الصفقة إلى انهيار الهدنة والعودة إلى التصعيد العسكري.

وفي غمرة هذه التطورات، عبّرت منظمات حقوقية عن ترحيبها بهذه الخطوة، لكنها شدّدت على أن السلام الدائم يتطلّب تنفيذًا فوريّاً ومستداماً لبقية بنود الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى الباقين وضمان تدفق المساعدات وإعادة إعمار غزة، كي لا تبقى لحظة إعادة الجثامين تجربة رمزية منفصلة عن تحوّل شامل في واقع القطاع.

