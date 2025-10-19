قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة
مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفاصيل جديدة في قضية طفل الصاروخ الكهربائي بالاسماعيلية.. ما الذي حدث؟

طفل الإسماعيلية
طفل الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

أدمن الطفل المتهم بقتل صديقة في الاسماعيلية بطريقة وحشية، على مشاهدة افلام العنف والجريمة والتى تركت اثرا كبيرة في نفسه تجسد في الجريمة الصادمة التي ارتكبها قبل ايام مع صديقة ذات 13 عاما..

مشاهدة مسلسل « ديكستر» 

وكشفت التحقيقات في الواقعة المعروفة إعلاميا بالصاروخ الكهربائي، والتي وقعت قبل أيام في منطقة المحطة الجديدة وهي واحدة من أقدم المناطق السكنية بمحافظة الاسماعيلية، تفاصيل جديدة صادمة وهي ادمان الطفل يوسف ايمن ذات 13 عام لمشاهدة مسلسل « ديكستر».

ومسلسل جريمة ودراما وغموض أمريكي عُرِضَ لأوّل مرّة على شبكة شوتايم في 1 أكتوبر 2006 وانتهى في 22 سبتمبر 2013.

إعادة تمثيل الجريمة

وكان  النائب العام قد قرر إعادة تمثيل الجريمة في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة الصاروخ الكهربائي، والتي وقعت قبل أيام بمحافظة الإسماعيلية، وسط انتشار حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.

من جانبها كشفت مصادر رسمية في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن إعادة تمثيل الجريمة هو جزء من استكمال التحقيق وتجميع العناصر المسطرة التي تقدمها الشرطة للنيابة العامة فقرب عناصر الأمن من مسرح الجريمة ومراقبتها لسيرورة الجريمة كيف وقعت أول مرة، حيث تعاد بطريقة مشابهة، يمكنها تدعيم  بدلائل مختلفة قد تكشف خيوطاً أخرى في الجريمة.

جنازة الطفل المجني عليه

وشيعت أسرة الطفل محمد م. م، جثمانه الي مثواه الأخير بمقابر العائلة، أمس السبت، بعد صدور  قرار جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، بالتصريح بدفن جثمانه وهو  ضحية الجريمة المعروفة إعلاميًا باسم قضية الصاروخ الكهربائي.

جاء ذلك عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، الذي انتُدب لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وتاريخها وكيفية حدوثها، مع ضم التقرير إلى أوراق القضية.

وأودعت جهات التحقيق الطفل المتهم بدار رعاية 7 ايام علي ذمة التحقيقات.

اعترافات الطفل المتهم

واعترف الطفل المتهم بمقتل زميله بالإسماعيلية في الواقعة المعروفة إعلامية بواقعة المنشار الكهربائي، كما أطلق عليها نشطاء سفاح الإسماعيلية الثاني، بعدما شهدت المحافظة واقعة هي الاروع من حيث تفاصيلها الدامية والتي راح ضحيتها طفلا في عمر الثانية عشر ، ليس له من ذنب سوي أنه أودع ثقته في زميله وذهب معه الي منزله والذي وقعت فيه تفاصيل الحادث المأساوي.

بدأت الواقعة بالعثور علي بعض أشلاء لجثمان طفل صغير مجهول الهوية حلف مبني كارفور بدائرة مركز الإسماعيلية.

بتكثيف التحريات تبين ورود بلاغ بتغيب طفل كائن في قرية نفيشة بنفس المواصفات.

وخلال ساعات، كشفت المصادر الأمنية تفاصيل الواقعة المروعة وان وراء الحادث طفل لم يتعدي عمره 13 عام، وبالقبض عليه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات والتي أكدت وفق لشهادة الجيران خروج الطفل لأكثر من مرة في موقف يدعو الي الريبة حاملا شنطة.

خلال ساعات من التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مرجعا الدافع الإفراط في مشاهدة افلام العنف الإلكترونية وهو ما أثر عليه وجعله يتخيل الواقع خيالا.

جريمة الإسماعيلية طفل يقتل صديقة الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية يوجه بحملات مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

الشرقية: حملات مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

صحة الغربية : تقديم أكثر من 108 آلاف جلسة علاجية لما يزيد على 57 ألف مريض منذ بداية العام الحالي

صحة الغربية: تقديم 108 آلاف جلسة علاجية لما يزيد على 57 ألف مريض

محافظ كفر الشيخ مع وفد جامعة كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يبحثان عددًا من الملفات المشتركة | صور

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد