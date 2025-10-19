قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما أفضل حقن فيتامين د ؟ .. تحذير هام من هذا النوع
حكم إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين.. أمين الإفتاء: البنت صاحبة القرار
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق جاسوس تابع للموساد الإسرائيلي

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، بعد إدانته بتهمتي المحاربة والإفساد في الأرض، وذلك عقب مصادقة المحكمة العليا ورفض طلب العفو.

وقال سيد كاظم موسوي حجّة الإسلام والمسلمين، رئيس السلطة القضائية في محافظة قم، إنّ الحكم نُفّذ في سجن قم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، وذلك وفقا لما افادت به وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وأوضح موسوي، أنّ المحكوم بدأ تعاونه مع أجهزة الاستخبارات التابعة للكيان الصهيوني منذ أكتوبر 2023، وتم اعتقاله في فبراير 2024. 

وأضاف أن التحقيقات كشفت عن تبادله معلومات سرّية مع ضباط من الموساد عبر الفضاء الإلكتروني، مشيراً إلى أنّه اعترف بتفاصيل الاتصالات والاجتماعات التي أجراها مع ضباط الاستخبارات الإسرائيلية.

كما بيّن رئيس القضاء في قم أنّ الجاسوس أُدين بموجب المادة السادسة من قانون مواجهة الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضدّ السلم والأمن، إلى جانب تعاونه مع حكومةٍ معادية هي وزارة الخارجية الأمريكية، ليُحكم عليه بالإعدام بعد اكتمال الأدلة واعترافه الصريح.

وأكد موسوي، أنّ يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية حالت دون تسريب معلومات حساسة إلى الكيان الصهيوني المزيف، مشدداً على أنّ تعاون المواطنين وتبليغهم عن أي نشاط مشبوه يشكّل ركيزة أساسية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

السلطات القضائية الإيرانية جاسوس الموساد الإسرائيلي المحكمة العليا محافظة قم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

ترشيحاتنا

ترامب

القناة 12 العبرية: إدارة ترامب لن تسمح بالانزلاق إلى الحرب في غزة مجددا

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء الركن فرج البحسني

مسئول يمني يثمن جهود اليابان في دعم جهود السلام ببلاده

تشديد سياسات الهجرة في عهد ترامب يهدد سوق العمل الأمريكي ويضغط على النمو الاقتصادي

تشديد سياسات الهجرة في عهد ترامب يهدد سوق العمل الأمريكي

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

فيديو

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد