اغتيال يحيى المبحوح قائد سرية النخبة في لواء شمال غزة

أفادت مصادر مطلعة لـ"العربية"، اليوم الأحد، باغتيال الإحتلال الإسرائيلي ليحيى المبحوح، قائد سرية النخبة في لواء شمال غزة.



و تم اغتيال المبحوح بقصف إسرائيلي على مقهى في الزوايدة وسط غزة، و ذلك بحسب ما أفادت به المصادر.

و في سياق متصل، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، بعد قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى العودة باستشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، بغد قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وباستشهاد المواطنين الثلاثة ترتفع حصيلة الشهداء إلى 10 منذ صباح اليوم.

وقد ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,159 شهيدا و170,203 مصابين، منذ الســــابع من أكتوبر 2023.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، استشهد 38 مواطنا، وأصيب 146 آخرين، فيما انتشلت جثامين 414 شهداء، كما تم استلام 15 جثمانا محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية.