الرئيس السيسي: دعم الوقود يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن دعم الوقود يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، موضحًا أن الفارق بين سعر الوقود الحقيقي وسعره المدعوم لا يمكن النظر إليه بمعزل عن كونه دعمًا يتم عبر الاقتراض.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات الدورة الـ42 لنصر أكتوبر، إن «اللي يقولي الفرق بين سعر الوقود ودعمه رقم أقل من اللي أنا بقول عليه، هقوله صحيح، لكن لازم تعرف إن الدولة بتدعم الوقود دا بالسلف، فبقى الجنيه اللي بنحطه في الوقود مش جنيه، بقى جنيه زائد الفوائد والأقساط».

تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات

وشدد الرئيس على أهمية تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات، مضيفًا: «أوعوا تتخلوا عن مسؤوليتكم في إنكم تحلوا المسألة، وتجوزوا الصعاب والتحدي، وتغيروا الواقع».

تغيير الواقع الصعب

وأشار إلى أن تغيير الواقع الصعب لن يتحقق إلا بالعمل والجهد والأخذ بالأسباب، مؤكدًا: «لازم نغير اللي إحنا فيه دا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبالجهد والتحمل والإصرار على الإصلاح».

وأوضح الرئيس أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين رفع كفاءة الدعم وترشيد الإنفاق مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن «الإصلاح الاقتصادي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، والنجاح فيه يتطلب وعيًا وصبرًا وتكاتفًا من الجميع».