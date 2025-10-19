إسرائيل تقرر غلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين رفيعي المستوى، أن القيادة السياسية قررت إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.

من ناحية أخرى، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، أنه لا داعي لاستكمال إدخال المساعدات إلى قطاع غزة مشددا على أن الحرب يجب أن تستأنف بأسرع وقت.

ودعا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى استئناف الحرب على قطاع غزة “بكامل القوة”،؛ في أعقاب مقتل جنديين وإصابة 2 آخرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجوم استهدف قوة عسكرية بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الهجوم وقع خلال “حدث أمني معقد” قرب الحدود، حيث استهدفت عناصر من حركة حماس آلية هندسية إسرائيلية بعبوة ناسفة، تلاها إطلاق نار من قناصة، ما أسفر عن خسائر بشرية في صفوف الجيش