حازم إمام يعلن استقالته من الجهاز الفني للزمالك عبر “إنستجرام”
الرئيس السيسي: نطلع لاستضافة مؤتمر إعمار غزة.. والنرويج تؤكد تقديم الدعم
حزب مصر المستقبل: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تُجسد الصدق والشفافية والواقعية
طرح تذاكر مباريات السوبر المصري في الإمارات ..تفاصيل
لامَسَ جسد فتاة في التجمع.. أمن القاهرة يتحفظ على كوافير حريمي شهير
الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يبحثان إعمار غزة وحل الدولتين وتكثيف التعاون الثنائي
إسرائيل تقرر غلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة
وزير إسرائيلي يطالب باستئناف الحرب على غزة في أسرع وقت.. تفاصيل
فريق زد يهزم بتروجيت بهدفين في الدوري
الدوري الإنجليزي| مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف نظيف في الشوط الأول
ستر حقيقي للفتاة.. أمين الإفتاء يوضح مواصفات الحجاب الشرعي الصحيح
وزير الخارجية يشارك في جلسة رفيعة حول البحر الأحمر بمنتدى أسوان للسلام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحقيقات وملفات

تسليم 11 شهادة مزاولة حرفة| توفير فرصة عمل لسيدة من ذوى الهمم بالأقصر

شمس يونس

 استجابت  مديرية العمل بالأقصر بقيادة محمود باسل لمطلب سيدة من ذوى الهمم بشأن توفير فرصة عمل لها خلال لقاء اليوم المفتوح بقاعة المؤتمرات الدولية بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

ياتى ذلك فى ضوء الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ،

وعلى الفور تم توفير فرصة العمل المناسبة وتوقيع العقد معها وتسليمه لها.

وفى ذات السياق ، قامت مديرية العمل بتسليم عدد ١١ شهادة مزاولة حرفة وقياس مستوى المهارة، واستعجالها لتوثيقها والسفر بها لدولة أسبانيا ، وتم توفير عدد ٤ فرص عمل بالقطاع الخاص و٢ ذوى الهمم وجارى متابعة تسليمهم العمل والمرور على الإدارة والتأكيد على حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمات لهم بشكل مرضى، وذلك خلال لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمقر المديرية .

في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والكيانات الشبابية، استقبل محمود باسل مدير مديرية العمل بالأقصر وفد اتحاد شباب الأقصر، لمناقشة مستجدات العمل.

ويهدف هذا التعاون إلى توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل حقيقية للشباب، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتمكين شباب المحافظة في سوق العمل.

يأتي ذلك فى إطار توجه الدولة نحو دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات وتعليمات وزير العمل محمد جبران بضرورة تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات للشباب والخريجين.

