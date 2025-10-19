تسليم 11 شهادة مزاولة حرفة| توفير فرصة عمل لسيدة من ذوى الهمم بالأقصر

استجابت مديرية العمل بالأقصر بقيادة محمود باسل لمطلب سيدة من ذوى الهمم بشأن توفير فرصة عمل لها خلال لقاء اليوم المفتوح بقاعة المؤتمرات الدولية بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

ياتى ذلك فى ضوء الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ،

وعلى الفور تم توفير فرصة العمل المناسبة وتوقيع العقد معها وتسليمه لها.

وفى ذات السياق ، قامت مديرية العمل بتسليم عدد ١١ شهادة مزاولة حرفة وقياس مستوى المهارة، واستعجالها لتوثيقها والسفر بها لدولة أسبانيا ، وتم توفير عدد ٤ فرص عمل بالقطاع الخاص و٢ ذوى الهمم وجارى متابعة تسليمهم العمل والمرور على الإدارة والتأكيد على حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمات لهم بشكل مرضى، وذلك خلال لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمقر المديرية .



في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والكيانات الشبابية، استقبل محمود باسل مدير مديرية العمل بالأقصر وفد اتحاد شباب الأقصر، لمناقشة مستجدات العمل.

ويهدف هذا التعاون إلى توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل حقيقية للشباب، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتمكين شباب المحافظة في سوق العمل.

يأتي ذلك فى إطار توجه الدولة نحو دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات وتعليمات وزير العمل محمد جبران بضرورة تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات للشباب والخريجين.