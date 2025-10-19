أمسية شعرية ساحرة تجمع جمهور الأدب في الأقصر مع الشاعر الكبير أحمد بخيت

في أجواء ثقافية مفعمة بالشعر والإبداع، احتضن بيت الشعر بالأقصر أمسية شعرية مميزة ضمن فعاليات معرض الأقصر الرابع للكتاب، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب.

شهدت الأمسية حضورًا كبيرًا من عشاق الأدب والكلمة، حيث استضافت الشاعر الكبير أحمد بخيت، أحد أبرز الأصوات الشعرية في العالم العربي، الذي أمتع الجمهور بمجموعة من قصائده الوجدانية والوطنية والعاطفية، مقدّمًا تجربة شعرية تنبض بالعمق والجمال.

قدّم الأمسية الشاعر حسن عامر، نائب مدير بيت الشعر بالأقصر، الذي استهل اللقاء بإطلالة على المسيرة الإبداعية الثرية لأحمد بخيت، مستعرضًا محطاته الشعرية التي جمعت بين الأصالة والتجديد، وأسهمت في إثراء المشهد الثقافي العربي.

تفاعل الحضور مع قصائد الشاعر، خاصة "عزلة الذئب" و"لارا"، لما حملتاه من صورٍ شعرية آسرة ولغةٍ تفيض بالعاطفة والوجدان، واختُتمت الأمسية بقصيدته الشهيرة "رام الله" التي عبّرت عن وجدانه العربي تجاه القضية الفلسطينية، لتلامس كلماته مشاعر الجميع وتستحوذ على تصفيقهم.

كما شهدت الأمسية فقرة مؤثرة قدّمتها الطفلة الموهوبة آزاد علاء عبد الهادي، التي ألقت إحدى قصائد الشاعر بصوتٍ عذبٍ وأداءٍ مميزٍ نال إعجاب الحضور.

جاءت الأمسية لتؤكد الدور الثقافي الرائد لمحافظة الأقصر في احتضان الفعاليات الأدبية والفكرية الكبرى، التي تُعيد للشعر حضوره وتأثيره في وجدان المجتمع.