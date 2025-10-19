قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة
الرئيس السيسي يشهد فاعليات الندوة التثقيفية 42 لنصر أكتوبر
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة
مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمسية شعرية ساحرة تجمع جمهور الأدب في الأقصر مع الشاعر الكبير أحمد بخيت

أمسية شعرية ساحرة تجمع جمهور الأدب في الأقصر مع الشاعر الكبير أحمد بخيت
أمسية شعرية ساحرة تجمع جمهور الأدب في الأقصر مع الشاعر الكبير أحمد بخيت
شمس يونس

في أجواء ثقافية مفعمة بالشعر والإبداع، احتضن بيت الشعر بالأقصر أمسية شعرية مميزة ضمن فعاليات معرض الأقصر الرابع للكتاب، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب.

شهدت الأمسية حضورًا كبيرًا من عشاق الأدب والكلمة، حيث استضافت الشاعر الكبير أحمد بخيت، أحد أبرز الأصوات الشعرية في العالم العربي، الذي أمتع الجمهور بمجموعة من قصائده الوجدانية والوطنية والعاطفية، مقدّمًا تجربة شعرية تنبض بالعمق والجمال.

قدّم الأمسية الشاعر حسن عامر، نائب مدير بيت الشعر بالأقصر، الذي استهل اللقاء بإطلالة على المسيرة الإبداعية الثرية لأحمد بخيت، مستعرضًا محطاته الشعرية التي جمعت بين الأصالة والتجديد، وأسهمت في إثراء المشهد الثقافي العربي.

تفاعل الحضور مع قصائد الشاعر، خاصة "عزلة الذئب" و"لارا"، لما حملتاه من صورٍ شعرية آسرة ولغةٍ تفيض بالعاطفة والوجدان، واختُتمت الأمسية بقصيدته الشهيرة "رام الله" التي عبّرت عن وجدانه العربي تجاه القضية الفلسطينية، لتلامس كلماته مشاعر الجميع وتستحوذ على تصفيقهم.

كما شهدت الأمسية فقرة مؤثرة قدّمتها الطفلة الموهوبة آزاد علاء عبد الهادي، التي ألقت إحدى قصائد الشاعر بصوتٍ عذبٍ وأداءٍ مميزٍ نال إعجاب الحضور.

جاءت الأمسية لتؤكد الدور الثقافي الرائد لمحافظة الأقصر في احتضان الفعاليات الأدبية والفكرية الكبرى، التي تُعيد للشعر حضوره وتأثيره في وجدان المجتمع.

الاقصر اخبار الاقصر بيت الشعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

لماذا الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. متحدث الأوقاف يرد

صورة أرشيفية

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا .. مفاجأة فى أسعار الطقس اليوم

صورة أرشيفية

وزير الدفاع الإسرائيلي: أصدرت تعليمات للجيش بالتحرك ضد أهداف حماس في غزة

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد