الرئيس السيسي يشهد فاعليات الندوة التثقيفية 42 لنصر أكتوبر
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة
مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة طيبة الجديدة

محافظ الأقصر يتفقد الأنشطة التموينية ويفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة طيبة الجديدة
محافظ الأقصر يتفقد الأنشطة التموينية ويفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة طيبة الجديدة
شمس يونس

 قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بجولة تفقدية بمدينة طيبة الجديدة، شملت عدداً من المواقع الخدمية ومشروعات الدعم التمويني بالمدينة.

بدأ محافظ الأقصر جولته بتفقد محطة الوقود بطيبة بعد تطويرها ورفع كفاءتها لاستيعاب 175 طنًا من المواد البترولية المتنوعة، التابعة لشركة النيل للبترول ،  وتُعد محطة طيبة من المحطات الاستراتيجية لخدمة وتموين السيارات بمحافظة الأقصر، حيث تقع بالبوابة الشرقية للمحافظة في بداية الطريق الصحراوي الشرقي السياحي (الأقصر – الغردقة).

كما تفقد محافظ الأقصر المخبز البلدي المدعم داخل المدينة، واطمأن على جودة ومواصفات الخبز المنتج، مشيدًا بمستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، افتتح محافظ الأقصر سوق اليوم الواحد بمدينة طيبة الجديدة، برفقة المهندس محمد عصام الدين رئيس جهاز مدينة طيبة، والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، واللواء أحمد رمضان مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والطيرى حسن نائب رئيس جهاز مدينة طيبة .

والسوق مقام بالتعاون بين جهاز مدينة طيبة ومديرية التموين ، وشارك في السوق نحو  15 شركة وعدد 2 من تجار الخضروات والفاكهة الطازجة من القطاعين العام والخاص، حيث تم عرض السلع الغذائية والمجمدات والدواجن بتخفيضات وصلت إلى 40%، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الأقصر أن الجولة تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات التموينية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيدًا بتعاون الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين في تلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع وفعّال.

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة، بحضور الدكتور كرم عبد الستار عميد الكلية، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، حيث قدمت طالبات قسم اللغات والترجمة فقرات متنوعة، ، كما استمع محافظ الأقصر إلى شرح حول فصول التمريض الملحقة بالكلية التابعة للمعهد الفني الصحي بكلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط، والتي تستقبل الطالبات لأول مرة بعدد 100 طالبة.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

