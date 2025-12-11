قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو دعيت بحاجة معينة تحصل هل هذا اشتراط على ربنا؟ داعية يجيب
فتح باب الاشتراك لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم.. الاثنين
أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل على إثم؟.. علي جمعة يجيب
تعطل ChatGPT على أجهزة أندرويد.. مطور التطبيق تكشف التفاصيل والحلول
فنزويلا: استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة النفط سرقة سافرة
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس
اتصل نصلك في أي مكان .. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
شاومي تطور مساعد ذكاء اصطناعي جديد باسم Mi Chat
الأهلي يستعد للتفاوض مع الرجاء لحسم انتقال يوسف بلعمري
75.4 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري في 9 أشهر

الرقابة المالية
الرقابة المالية
علياء فوزى

ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح لنشاط التأمين التجاري في مصر بنسبة 24.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري أن الأقساط المحصلة لصالح لنشاط التأمين التجاري، بلغت نحو 75.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 60.6 مليار جنيه خلال  نفس الفترة 2024 بنمو 24.4.

 أقساط تأمينية

وحصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 87.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 26.8%.

ونمت أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات لنحو 49 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بـ 38 مليار جنيه بنمو 29.2% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وزادت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 23.9%، لتسجل 38.3مليار جنيه في الـ9 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة بـ 30.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024 وفقا هيئة الرقابة المالية.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 43.9%، لتسجل 12 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

