75.4 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري في 9 أشهر

ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح لنشاط التأمين التجاري في مصر بنسبة 24.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري أن الأقساط المحصلة لصالح لنشاط التأمين التجاري، بلغت نحو 75.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 60.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة 2024 بنمو 24.4.

أقساط تأمينية

وحصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 87.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 26.8%.

ونمت أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات لنحو 49 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بـ 38 مليار جنيه بنمو 29.2% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وزادت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 23.9%، لتسجل 38.3مليار جنيه في الـ9 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة بـ 30.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024 وفقا هيئة الرقابة المالية.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 43.9%، لتسجل 12 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.