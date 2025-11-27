الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 9 أشهر

شهد نشاط التأمين(الأقساط، التعويضات،استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نمو كبير خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام الجاري 2025، حيث سجل نحو 157.2 مليار جنيه.

أقساط التأمين

حصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 87.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 26.8%.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري حصل عليه “صدى البلد”، أن قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 49 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بـ 38 مليار جنيه بنمو 29.2% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 23.9%، لتسجل 38.3 مليار جنيه في الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة بـ 30.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024 وفقا هيئة الرقابة المالية.

ونمت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 24.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025، لتسجل 75.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 60.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة 2024.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 43.9 %، لتسجل 12 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تعويضات التأمين

نمت التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري 2025 بنسبة 46.8%.

ودفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 46.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 31.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 46.8%.

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 22.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة 15مليار جنيه بنمو 49.4 % خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 47.9 %، لتسجل 24.3 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة16.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 40.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 28.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 43 %، على أساس سنوي.

فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 100 %، لتسجل 6.1 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة بـ 3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

ارتفعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة 14.6 % على أساس سنوي.

وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 22.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 20 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بزيادة سجلت 14,6 %.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.