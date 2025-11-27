قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العينة فيها تلاعب.. محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة بعد إيقافه 4 سنوات
ترامب: الحيوان الذي أطلق النار على جنود الحرس الوطني سيدفع ثمنا باهظا
توروب يفتح باب الرحيل أمام 4 لاعبين بالأهلي ويشترط صفقتين لتعويض جراديشار
الأنبا ميخائيل يصلي القداس الإلهي بدير طموه
خير ما تختم به الصلاة.. ردد دعاء النبي بعد التشهد الأخير
نصائح هامة للاهتمام بـ مضخة وقود السيارة؟
عشرات القتلى ومئات المفقودين في حريق هائل يلتهم مجمعا سكنيا بهونج كونج
موعد مواجهات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب
كارثة ومصبية.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
استنفار أمني.. ترامب يطلب إضافة 500 جندي من الحرس الوطني إلى العاصمة
بسبب تسرب غاز.. مصرع عامل إثر حريق في مطعم شهير بالهرم
وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 9 أشهر

الرقابة المالية
الرقابة المالية
علياء فوزى

شهد نشاط التأمين(الأقساط، التعويضات،استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نمو كبير خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام الجاري 2025، حيث سجل نحو 157.2 مليار جنيه.

أقساط التأمين

حصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 87.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 26.8%.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري حصل عليه “صدى البلد”، أن قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 49 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بـ 38 مليار جنيه بنمو 29.2% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 23.9%، لتسجل 38.3 مليار جنيه في الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة بـ 30.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024 وفقا هيئة الرقابة المالية.

ونمت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري في مصر بنسبة 24.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025، لتسجل 75.4 مليار جنيه خلال  الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 60.6 مليار جنيه خلال  نفس الفترة 2024.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي بنحو 43.9 %، لتسجل 12 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تعويضات التأمين

نمت التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال الـ 9 أشهر  من العام الجاري 2025 بنسبة 46.8%. 

ودفعت شركات التأمين  تعويضات تأمينية بقيمة 46.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 31.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة  من العام السابق، بنمو 46.8%.

وبلغت قيمة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 22.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة 15مليار جنيه بنمو 49.4 % خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 47.9 %، لتسجل 24.3 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولي من العام  2025، مقارنة16.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 40.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 28.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 43 %، على أساس سنوي.

فيما ارتفعت تعويضات نشاط التأمين التكافلي بنحو 100 %، لتسجل 6.1 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولي من العام 2025 مقارنة بـ 3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

ارتفعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة 14.6 % على أساس سنوي.

وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 22.9 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 20 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024،  بزيادة سجلت 14,6 %.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

شركات التأمين أقساط التأمين تعويضات التأمين استثمارات صناديق التأمين الخاصة الرقابة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

رمضان صبحي

رسميًا.. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

ترشيحاتنا

الدكتور رامي ماهر صادق غالي

قرار جمهوري بتعيين الدكتور رامي ماهر غالى نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب

الأنبا دانيال لطفي

الأنبا دانيال يلتقي المجلس الإقليمي لجنود مريم

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

بالصور

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

سيارة سيتروين
سيارة سيتروين
سيارة سيتروين

بعد انتشار الأنفلونزا الموسمية.. مشروب لعلاج البرد بسرعة

مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد

فيروس ماربوج.. أعراضه وكيفية طرق نقله والوقاية منه

فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه
فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه
فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد