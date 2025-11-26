الرقابةالمالية: 954 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة في 9 شهور

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.

وأوصحت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة التمويلات خلال أول 9 أشهر في العام 2025 جاءت على النحو التالي:

سجلت قيمة إصدارات الأسهم حوالى497.5 مليار جنيه.

ووصلت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 70.3 مليار جنيه

وسجلت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي نحو 122.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وزادت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لنحو 76.9 مليار جنيه.

ارتفعت قيمة نشاط التمويل الاستهلاكي لتسجل 66 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأوراق المخصمة نحو 91.9 مليار جنيه.

بلغت إجمالي التمويلات الممنوحة للنشاط التمويل العقاري حوالى 29.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وصلت الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة لنحو 3.9 تريليون جنيه قيمة بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وصلت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لنحو 92 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

قطاع التأمين

بلغت إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية سبتمبر الماضي نحو 87.5 مليار جنيه.

وسجلت إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نحو 46.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

فيما بلغت إجمالى استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 22.9 مليار جنيه.