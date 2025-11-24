رئيس الرقابة المالية: يجب اختيار نواب لديهم القدرة على خدمة الوطن

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، أن الإدلاء بالصوت لعملية الإنتخاب وإختيار المرشحين فى البرلمان المصري هو واجب على كل شخص لديه رؤية أن البرلمان له أهمية كبيرة جدا فى عملية التشريع والتنظيم ورقابة أداء الجهاز التنفيذي بالدولة.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر فضائية “صدي البلد”، أن عملية إختيار النواب المرشحين يجب أن يكون بقدر المستطاع من لديهم المعرفة وقدرة خدمة الوطن.

وتابع: “تنفيذا لما قاله الرئيس السيسي أن الشخص يجب الإدلاء بصوته وإختيار أى ما كان إنتمائاته، وبالتالي هذا أهمية ما شهدته مصر على مستوي السنوات الماضية من إصلاحات كثيرة أساسها تشريع وتنظيم”.