اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توافد المواطنين للتصويت في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة

قالت نجاة الجبالي، مراسلة "إكسترا نيوز" من القاهرة،  إن العملية الانتخابية انطلقت بشكل منتظم في القاهرة منذ الساعات الأولى للصباح، حيث شهدت لجان أم الأبطال بعين شمس إقبالاً ملحوظاً من الناخبين.

وأوضحت الجبالي خلال رسالة على الهواء، أن هذه المنطقة تُعد واحدة من 334 مركزاً انتخابياً يضم 19 لجنة عامة و724 لجنة فرعية داخل العاصمة، مشيرة إلى أن القاهرة وحدها تضم كتلة تصويتية تتجاوز 8 ملايين ناخب من أصل ما يقارب 34 مليوناً لهم حق التصويت في هذه المرحلة على مستوى الجمهورية.

وأضافت الجبالي أن مؤسسات الدولة استكملت استعداداتها اللوجستية والأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، حيث تم تجهيز غرفة العمليات المركزية التابعة لمحافظة القاهرة وربطها بشبكة الطوارئ والسلامة العامة، إضافة إلى الغرف الفرعية بالأحياء، مشيرة إلى أنه تم رفع كفاءة اللجان الانتخابية من خلال تعزيز البوابات الإلكترونية، وتوفير عناصر الحماية المدنية داخل وخارج مقار الاقتراع، مع التأكيد على جاهزية غرف التأمين وحفظ الصناديق حتى اليوم التالي.

العملية الانتخابية الناخبين الانتخابات

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

زكريا الدهشوري

أبرز أرقام زكريا الدهشوري.. مهاجم مغربي مرشح لقيادة هجوم الأهلي

فينيسيوس

ماركا تكشف أزمة داخل ريال مدريد: فينيسيوس غاضب ويهدد بالرحيل مجانًا

تريزيجية

مهيب عبد الهادي يكشف عن أرقام محمود تريزيجيه مع الأهلي

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

