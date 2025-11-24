توافد المواطنين للتصويت في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة

قالت نجاة الجبالي، مراسلة "إكسترا نيوز" من القاهرة، إن العملية الانتخابية انطلقت بشكل منتظم في القاهرة منذ الساعات الأولى للصباح، حيث شهدت لجان أم الأبطال بعين شمس إقبالاً ملحوظاً من الناخبين.

وأوضحت الجبالي خلال رسالة على الهواء، أن هذه المنطقة تُعد واحدة من 334 مركزاً انتخابياً يضم 19 لجنة عامة و724 لجنة فرعية داخل العاصمة، مشيرة إلى أن القاهرة وحدها تضم كتلة تصويتية تتجاوز 8 ملايين ناخب من أصل ما يقارب 34 مليوناً لهم حق التصويت في هذه المرحلة على مستوى الجمهورية.

وأضافت الجبالي أن مؤسسات الدولة استكملت استعداداتها اللوجستية والأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، حيث تم تجهيز غرفة العمليات المركزية التابعة لمحافظة القاهرة وربطها بشبكة الطوارئ والسلامة العامة، إضافة إلى الغرف الفرعية بالأحياء، مشيرة إلى أنه تم رفع كفاءة اللجان الانتخابية من خلال تعزيز البوابات الإلكترونية، وتوفير عناصر الحماية المدنية داخل وخارج مقار الاقتراع، مع التأكيد على جاهزية غرف التأمين وحفظ الصناديق حتى اليوم التالي.