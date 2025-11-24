قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالعريش

البهى عمرو

قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من مدينة العريش، إن الاستعدادات للعملية الانتخابية سبقت موعدها بعدة أيام، حيث شهدت المدينة انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن في محيط اللجان، إضافة إلى حالة استنفار داخل غرفة إدارة الأزمات بمحافظة شمال سيناء التي تضم ممثلين عن مختلف الجهات التنفيذية، مشيرا إلى أن المحافظ حضر إلى غرفة العمليات منذ الصباح لمتابعة الإجراءات بشكل مباشر.

وأضاف الغنام خلال رسالة على الهواء، أن مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أصدرت قراراً بمنح إجازة مفتوحة لنحو 36 مدرسة بدءاً من يوم أمس وحتى الأربعاء المقبل، نظراً لاستخدام هذه المدارس كلجان انتخابية حتى اكتمال عمليات الفرز وإعلان النتائج.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير بيئة تنظيمية ملائمة تضمن سير الانتخابات بانتظام وهدوء، في ظل متابعة دقيقة من مختلف أجهزة المحافظة.

مجلس النواب انتخابات مجلس النواب مدينة العريش

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

فعاليات ثقافية وفنية

يوم تدريبي لطالبات الأزهر داخل دار الوثائق

غلاف الكتاب

«شرق المتوسط إلى أين؟».. إصدار جديد يكشف خريطة صراع الغاز وتحالفات الطاقة

فتاوى

فتاوى| سر مخفي في سورة الكوثر عن تحديد مكان السحر بمنزلك.. حكم تقبيل الميت بعد تكفينه.. ما حكم شراء الأصوات الانتخابية؟

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

