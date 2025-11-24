انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالعريش

قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من مدينة العريش، إن الاستعدادات للعملية الانتخابية سبقت موعدها بعدة أيام، حيث شهدت المدينة انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن في محيط اللجان، إضافة إلى حالة استنفار داخل غرفة إدارة الأزمات بمحافظة شمال سيناء التي تضم ممثلين عن مختلف الجهات التنفيذية، مشيرا إلى أن المحافظ حضر إلى غرفة العمليات منذ الصباح لمتابعة الإجراءات بشكل مباشر.

وأضاف الغنام خلال رسالة على الهواء، أن مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أصدرت قراراً بمنح إجازة مفتوحة لنحو 36 مدرسة بدءاً من يوم أمس وحتى الأربعاء المقبل، نظراً لاستخدام هذه المدارس كلجان انتخابية حتى اكتمال عمليات الفرز وإعلان النتائج.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير بيئة تنظيمية ملائمة تضمن سير الانتخابات بانتظام وهدوء، في ظل متابعة دقيقة من مختلف أجهزة المحافظة.