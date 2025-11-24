قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

إبراهيم السجيني: المشاركة في انتخابات مجلس النواب حق دستوري وواجب وطني وتجسد وعي الشعب المصري

رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك
محمد صبيح

أدلي إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بلجنته الانتخابية، بمدرسة الشهيد دكتور مهندس حسام حمزة الابتدائية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وأكد إبراهيم السجيني، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، باعتبارها حقًا أصيلاً وواجبًا وطنيًا يجسد وعي المواطن المصري وحرصه على دعم مسيرة البناء والتنمية، مشيرا إلي أن مجلس النواب يضطلع بدور محوري في سنّ التشريعات المنظمة لمختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزّز من كفاءة مؤسسات الدولة ويُسهم في دعم جهود التنمية الشاملة.

لافتًا إلى أن استكمال العملية الانتخابية لمجلس النواب يمثل خطوة مهمة في اكتمال البناء التشريعي بغرفتيه؛ مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بما يدعم المنظومة التشريعية للدولة، ويُسهم في ترسيخ الانضباط داخل الأسواق، وحماية حقوق المواطنين، وتهيئة بيئة اقتصادية عادلة ومستقرة.

وأشاد السجيني بالإقبال الملحوظ من المواطنين على لجان الاقتراع، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على أداء واجبه الوطني في اختيار من يُمثله، في مُناخ ديمقراطي يُرسخ قيم المشاركة الوطنية، مُثمّنا الجهود التي تبذُلها "الهيئة الوطنية للانتخابات" في تنظيم العملية الانتخابية، وما اتخذته من إجراءات لضمان سيرها بكل انضباط وشفافية، بما يعكس قُدرة الدولة على إدارة الاستحقاقات الدستورية بكفاءة عالية.

كما دعا "السجيني" كافة المواطنين، الى التوجه للجان الاقتراع والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية ودورهم الفاعل في دعم مؤسسات الدولة، والمساهمة في بناء مستقبل يعكس إرادة المصريين في مناخ ديمقراطي يكفل أعلى معايير النزاهة والشفافية، ويُبرز الوجه الحضاري لمصر وشعبها الواعي.

مجلس النواب انتخابات الأسواق التشريعات الهيئة الوطنية

