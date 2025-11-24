قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استقبال 64 طلبًا من المواطنين بالعجوزة عقب الإعلان عن منظومة إحلال واستبدال التوك توك بالمركبات الجديدة

بديل التوك توك
بديل التوك توك
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ منظومة استبدال مركبات التوك توك بالسيارة الحضارية الصغيرة، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لتطوير منظومة النقل الحضاري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك بحضور ممثلي البنوك الوطنية والجهات الممولة و الإدارة العامة للمرور و أجهزة المدن الجديدة.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الخطوات التنفيذية الجارية للمنظومة مشيرًا إلى أنه في اليوم الأول للإعلان عنها تلقى حي العجوزة ٦٤ طلبًا من المواطنين الراغبين في الإحلال والاستبدال.
كما أوضحت الجهة المسوّقة أنه تم حتى الآن تم بيع 34 مركبة جديدة وجرى تسجيل وترخيص 9 مركبات منها بحي الهرم عقب ساعات قليلة من بدء طرحها.

وأكد محافظ الجيزة أن اختيار منطقة الهرم لتكون ضمن نطاق المرحلة الأولى يأتي في ضوء خطة المحافظة لتحسين المظهر الحضاري والرؤية البصرية بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية بالأهرامات، بما يتماشى مع مكانتها السياحية العالمية.

وشدد المحافظ على ضرورة التطبيق الصارم لقرار منع سير مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية والكباري والاكتفاء بتسييرها داخل الشوارع الجانبية فقط، موجهًا الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس والنقل الجماعي والأحياء والمراكز بشن حملات يومية لضبط أي مخالفات في هذا الشأن.

وتنوه محافظة الجيزة إلى أنه سيتم التحفظ على أي مركبة توك توك يتم ضبطها تسير بالشوارع والمحاور الرئيسية ولن يُفرج عنها إلا بعد التزام صاحبها بالانضمام لمنظومة الإحلال والاستبدال بالسيارة الحضارية المعتمدة .

كما أكد المحافظ أنه تم توفير حزمة متنوعة من برامج التمويل الميسر للراغبين في الحصول على المركبات الجديدة وذلك بالتعاون مع البنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغروبرنامج "مشروعك"، وعدد من شركات التمويل المتخصصة بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأوضح المحافظ أن الراغبين يمكنهم إدخال مركبات التوك توك الخاصة بهم ضمن منظومة الإحلال والحصول على أعلى قيمة سوقية لها مع إمكانية سداد فروق الأسعار على أقساط شهرية ميسرة.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بإنشاء إدارة مختصة بمتابعة المنظومة وإدارات فرعية بالأحياء والمدن لضمان انسيابية الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للمواطنين خلال مراحل الإحلال والاستبدال.

وأضاف المحافظ أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن التعريفة الرسمية لتشغيل المركبات الجديدة بحيث تكون أقل بكثير من تعريفة التاكسي التقليدي، وقريبة من تكلفة استخدام التوك توك بما يحقق خدمة آمنة وحضارية بسعر مناسب.

وأوضح محافظ الجيزة انه تم الاتفاق مع شركات النقل الذكي التشاركي على إدراج المركبات الجديدة ضمن تطبيقاتها الإلكترونية، مع خفض نسبة العمولة التي تحصل عليها الشركات من السائقين بنسبة ٥٠٪ عند استخدام المركبة الجديدة في الرحلات المسجلة عبر تلك التطبيقات.

واختتم محافظ الجيزة بالتأكيد على أن منظومة الإحلال تأتي استجابة لضرورة معالجة السلبيات المتعددة للتوك توك والتي يأتي في مقدمتها عزوف عدد من الحرفيين عن ممارسة مهنهم الأصلية واتجاهم للعمل علي مركبات التوك توك باعتبارها مصدر سريع للدخل الي جانب  المشكلات المرورية والسلوكية والأمنية الناجمه من استخدام التوك توك فضلًا عن تأثيره السلبي على المظهر الحضاري، وقيادته من قبل صغار السن، الأمر الذي استدعى وضع بديل آمن ومنظم وحضاري يحقق مصلحة المجتمع ويحافظ على حقوق المواطنين.

حضر اللقاء محمد نور السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء بالعجوزة والهرم وممثلي الإدارة العامة للمرور وأجهزة مدن حدائق أكتوبر وأكتوبر وممثلي البنوك والجهات المعنية.

