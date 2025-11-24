الأقمار الصناعية ترصد سحبا محملة بالأمطار تتقدم باتجاه القاهرة الكبرى| الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى بداية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والتي يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة.

أمطار تتقدم باتجاه القاهرة الكبرى

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع مع تقدم الوقت تتقدم السحب المنخفضة والمتوسطة إلى الداخل يصاحبها فرص أمطار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء.

كما توجد اليوم فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على مناطق متفرقة من محافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على مناطق من (حلايب - شلاتين - مرسى علم ).

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم الاثنين، يشهد فرصًا أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

أوضحت هيئة الأرصاد، أن فرص الأمطار خلال الطقس اليوم، تكون متوسطة ورعدية، قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومناطق من محافظة البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على (حلايب وشلاتين- مرسى علم).

يشهد الطقس اليوم، أيضا فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة صباحاً قد تكون متوسطة ورعدية أحيان مع تقدم ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة، فيما يشهد الطقس، نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ومتوقع أن تسجل الحرارة العظمى المتوقعة غدا فى القاهرة الكبرى 27 درجة.

سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، من سحب رعدية بنسبة حدوث (30 ٪ تقريبا)، يصاحبها نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

يصاحب ذلك أيضًا ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق، ويبقى التحذير من تكون الشبورة المائية الكثيفة أحياناً (اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد.

وقد تصل الشبورة خلال الطقس اليوم، لحد الضباب و تؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اعتبارا من اليوم الاثنين، سوف تشهد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 إلى 26 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 26 إلى 28 درجة، وجنوب البلاد تتراوح ما بين 27 إلى 32 درجة.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سوف يشهد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.

أجواء خريفية مائلة للبرودة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، يكون خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، معتدل في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

يظل نشاط الشبورة المائية صباحا على الطرق هي الظاهرة الجوية المؤثرة في حالة الطقس خلال هذه الفترة، حيث يكون هناك نشاط شبورة مائية من الثانية بعد منتصف الليل، حتى العاشرة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

درجات الحرارة اليوم

يشهد الطقس اليوم ، الاثنين، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 18 درجة

