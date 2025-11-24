رئيس لجنة متابعة انتخابات النواب بكفرالشيخ: استكمال النقص فى كشوف الناخبين بالحامول

تابعت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة سير العملية الانتخابية بـ13 محافظة التى تجرى بها التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأكد القاضى أحمد بندارى فى بداية المؤتمر أنه تم فتح اللجان الفرعية فى 13 محافظة وآخر لجنتين تم فتحهما الدائرة 95 بمشتول السوق التي تأخرت ساعة و20 دقيقة عن موعد الفتح لصعوبة الوصول إلى مقر اللجنة من قبل رئيسها، ولجنة بمدرسة صلاح الدين فى مصر القديمة فتحت 10 صباحا و10 دقائق بسبب ذهاب رئيسة اللجنة إلى القاهرة الجديدة نظرا لتشابه اسم المدرسة.

وأضاف أن المحافظات التى تشملها عملية التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والسويس، وبورسعيد، والاسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأن المصريين داخل جمهورية مصر العربية يختارون من بين 1316 يتنافسون على 142 مقعدًا.

وأشار إلى أن الهيئة لم ترصد أى خروقات بشأن الدعاية الانتخابية أمام اللجان مؤكدا أنه وصلت شكوى واحدة فى قسم أول المحلة بوجود تجمع خارج المركز الانتخابى لارشاد الناخبين إلى أرقامهم فى التسلسل وهذا خاص بأحد المرشحين وتوجه أحد أعضاء اللجنة العامة وتأكد من عدم صحة الشكوى وأن ما حدث مجرد مساعدة الناخبين لمعرفة رقمهم داخل الكشف.

وأكد وجود كثافات للمندوبين لحضور عملية الاقتراع، إلا أن مقرات اللجان الفرعية لاستيعاب الأعداد بيتم اختيار 4 مندوبين للمترشحين من خلال قرعة يجريها رئيس اللجنة فى حالة زيادة العدد لإتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتواصلت غرفة العمليات مع رؤساء لجان المتابعة بـ13 محافظة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وأكد القاضى أسامة شمردل، رئيس لجنة المتابعة بمحكمة شمال القاهرة، فتح جميع اللجان وعدم وجود أى شكاوى، وإقبال كثيف فى عدد من اللجان وإقبال متوسط في بقية اللجان..

وأضاف المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس لجنة متابعة محافظة الشرقية وجود كثافة في اللجنة 12 بشيبا قسم الزقازيق وتم التنسيق مع مدير الأمن لتنظيم الدخول.

وأشار المستشار خالد ممدوح، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة القليوبية إلى أن آخر لجنة فتحت فى الساعة 10 ألا ربع.

وأوضح المستشار شفيق الجنك رئيس لجنة المتابعة بمحكمة كفر الشيخ وجود شكوى بالدائرة 30 بمركز الحامول بوجود نقص فى كشف الناخبين وتم استكماله ولم يؤثر ذلك فى التصويت.

وأكد المستشار أحمد أبو عمرة، رئيس لجنة المتابعة بمحكمة الإسماعيلة بوجود كثافة باللجنة 26 قنطرة شرق ورئيس اللجنة العامة توجه إلى هناك لتذليل العقبات بها، ووجهت الهيئة أنه فى حالة دفع مستشار من الاحتياط لسحب الكثافات يتم إخطار الهيئة.

وأكد المستشار عماد عبد الحميد رئيس لجنة المتابعة بالدقهلية تأخر 6 لجان عن موعد الفتح بدقائق ووجود تواصل مستمر مع رؤساء اللجان ووجود شكوى باللجنة 25 بالصعود إلى الدور العلوى وتم عودتها للمقر المحدد لها بالدور الأرضى.

وشدد القاضى أحمد بندارى على ضرورة الالتزام بمقرات اللجان وعدم تبديلها.

وأوضح المستشار إبراهيم أبو زهرة، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة المنوفية أنه تم استبدال رئيستي لجنتين لوفاة حماتهما وتم استبدالهما باثنين آخرين وتمت مباشرة أعمال اللجنتين.