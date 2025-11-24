سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 24-11-2025

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، ارتفاعًا طفيفًا حسب آخر تحديثات البنوك الحكومية والخاصة بمصر.

البنك التجاري الدولي: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.57

جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.4 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.