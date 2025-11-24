الهلال الأحمر يشارك بتقديم الدعم للناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات النواب| صور

انتشرت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، أمام مختلف لجان انتخابات مجلس النواب بالمحافظات، لدعم جهود الدولة في تأمين سير المرحلة الثانية للعملية الانتخابية وتوفير المساندة الطبية اللازمة للناخبين.

وتتواجد فرق الاستجابة أثناء الطوارئ أمام مقار اللجان، على مدار يومي الانتخابات، لتقديم خدمات الإسعاف الأولي، إلى جانب تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتجنّب الوقوف لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة للوقاية من الإنهاك الحراري والإجهاد أثناء الإدلاء بأصواتهم.

ويحرص متطوعو الهلال الأحمر المصري على مساندة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم في الوصول إلى لجانهم الانتخابية، وتقديم الدعم اللازم، بما يعكس التزام الجمعية بمبادئها الإنسانية في رعاية الفئات الأولى بالرعاية.

ويأتي هذا الانتشار الميداني، في إطار دور الهلال الأحمر المصري الإنساني والمجتمعي كجهاز مساند لسلطات الدولة في أوقات السلم والأزمات، وحرصه الدائم على التواجد في مواقع التجمعات العامة لتقديم المساعدة والإغاثة عند الحاجة، بما يعكس جاهزية فرق المتطوعين المدربين على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة.