البابا تواضروس خلال الإدلاء بصوته في انتخابات النواب: اختاروا الإنسان الأمين والكفء
الهلال الأحمر يشارك بتقديم الدعم للناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات النواب| صور
رئيس حي طرة تتفقد اللجان الانتخابية.. وتؤكد: العملية تسير في هدوء| صور
محافظ القليوبية يتفقد سير التصويت بلجان شبرا الخيمة ويؤكد: الوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين
حركة طيران متصاعدة بمطار الغردقة ترفع مؤشرات الإشغال السياحي مع انطلاق الموسم الشتوي
ريهام حجاج تدلى بصوتها فى الانتخابات البرلمانية بمنطقة الزمالك .. صور
البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
إذاعة جيش الاحتلال: حماس تستخدم التواصل الاجتماعي لجمع معلومات استخباراتية عن مواقع عسكرية
تم نقلهم للمستشفى.. إصابات وأجواء مشحونة بمحيط لقاء الهلال ومولودية الجزائر
الأقمار الصناعية ترصد سحبا محملة بالأمطار تتقدم باتجاه القاهرة الكبرى| الطقس
مفاجأة في قائمة منتخب قطر في كأس العرب.. تفاصيل
الزراعة: جمع 2.6 مليون طن من قش الأرز
محافظات

حركة طيران متصاعدة بمطار الغردقة ترفع مؤشرات الإشغال السياحي مع انطلاق الموسم الشتوي

ابراهيم جادالله

يشهد مطار الغردقة الدولي نشاطًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، مع تزايد حركة الطيران القادمة والمغادرة من وإلى العديد من المطارات الأوروبية والدولية، في مشهد يعكس الحيوية المتجددة لقطاع السياحة مع بداية الموسم الشتوي.

وبحسب بيانات التشغيل بالمطار، فقد غادر أكثر من 51 ألف سائح يمثلون جنسيات متعددة خلال يومي السبت والأحد، عبر 253 رحلة دولية، بعد قضاء عطلاتهم داخل منتجعات البحر الأحمر. وتشير هذه الأرقام إلى وتيرة سفر مرتفعة اعتادتها الغردقة في فترات الذروة السياحية.

وأكد الخبير السياحي عصام علي أن انتعاش حركة الطيران خلال الأيام الأخيرة يتماشى مع الارتفاع الواضح في نسب الإشغال الفندقي داخل المدينة، موضحًا أن بداية الموسم الشتوي دائمًا ما تشهد توجه آلاف السائحين إلى الغردقة بفضل الطقس المعتدل وتنوع الأنشطة البحرية والترفيهية.

وأضاف أن تواصل استقبال المدينة لرحلات يومية مكثفة يعزز من حضورها على خارطة السياحة العالمية، مشددًا على أن البنية التحتية للقطاع الفندقي والطيران المدني باتت قادرة على استيعاب هذا التدفق المتزايد، بما يضمن تجربة سياحية مريحة للزائرين.

ويعكس هذا الزخم السياحي المتواصل قدرة الغردقة على الحفاظ على مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الشتوية على البحر الأحمر، مدعومة بحركة طيران نشطة تؤكد ثقة الأسواق الدولية في المقصد المصري.

اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة مطار الغردقة الغردقة

