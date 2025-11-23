رئاسة حي جنوب الغردقة: استجابة فورية تنهي تكدس طلاب المدارس والمواطنين في موقف أبو عشرة

لاحظ اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، خلال جولته الصباحية بنطاق الحي، وجود تكدس شديد بموقف السرفيس في منطقة أبو عشرة، نتيجة نقص واضح في سيارات الأجرة، الأمر الذي تسبب في تجمع أعداد كبيرة من طلاب المدارس والمواطنين المتوجهين إلى أعمالهم ومدارسهم.

وعلى الفور، وجّه رئيس الحي بالتواصل مع إدارة المواقف لتوفير الدعم اللازم، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الميكروباص لنقل الطلاب والمواطنين إلى وجهاتهم المختلفة بشكل عاجل. كما قام اللواء أحمد جبر بتوفير ثلاث سيارات ميكروباص إضافية من خطوط سير أخرى لضمان سرعة إنهاء الزحام.

وأسهمت هذه الإجراءات في تفريغ التكدس خلال وقت قصير، حيث جرى نقل جميع الطلاب المتأخرين إلى مدارسهم، وتخفيف الضغط على الموقف، واستعادة الحركة الطبيعية للركاب داخل المنطقة.

وقد أعرب أهالي أبو عشرة عن شكرهم للواء أحمد جبر على تدخله السريع وحل الأزمة، مؤكدين أن الاستجابة الفورية ساعدت في منع تأخر الطلاب، وسهّلت حركة المواطنين أثناء فترة الذروة الصباحية.

وفي السياق ذاته، شدّد رئيس حي جنوب الغردقة على ضرورة قيام إدارة المواقف بمراجعة خطوط السير الخاصة بالمنطقة، وزيادة عدد سيارات الأجرة خلال أوقات الذروة، خاصة بالتزامن مع مواعيد بداية وانتهاء اليوم الدراسي، بما يضمن انسياب الحركة وتفادي تكرار مثل هذه المواقف مستقبلاً.