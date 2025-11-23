برلمانية: المنصة الأفريقية الموحدة للدواء فرصة ذهبية لدعم الصناعة الدوائية المصرية

قالت النائبة إيفلين متي إن مشروع إنشاء المنصة الأفريقية الموحدة لنفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية يمثل "فرصة تاريخية لدعم الصناعة الدوائية المصرية وتعزيز قدرتها على التوسع في أسواق جديدة بالقارة الأفريقية".

تنظيم سلاسل الإمداد وتحسين التوزيع والتصدير

وأضافت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن المنصة "تتيح تنظيم سلاسل الإمداد وتحسين التوزيع والتصدير، ما يعزز كفاءة الإنتاج ويخفض الهدر، ويمنح الشركات المصرية القدرة على المنافسة على مستوى القارة بأعلى المعايير الدولية".

وأكدت أن المشروع "يدعم جهود التحول الرقمي في قطاع الصناعة الدوائية، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، كما يفتح آفاقًا جديدة أمام المصانع المحلية لتصدير منتجاتها إلى أفريقيا بطريقة مؤسسية وآمنة".

واختتمت النائبة تصريحها مؤكدة أن "هذه المنصة تُعزز التكامل الصناعي وتدعم مبادرات الدولة في الابتكار والتصنيع المحلي، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويخدم الصحة العامة على مستوى القارة".