الرعاية الصحية: حماية صحتنا تتم من خلال طريقة استخدامنا للدواء

قالت الدكتورة أسماء فكري منسق برنامج الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات بهيئة الرعاية الصحية، إن حفظ الحياة يبدأ من وعي صغير سواء كان فكرة أو كلمة أو تصرف صح في وقته الصح، مشيرة إلى أن أعظم الطرق لحماية صحتنا ليست بالدواء ولكن بطريقة استخدامنا للدواء، موضحة أن الهيئة بدأت استخدام تفعيل برامجها منذ 2021، وأن برنامج الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات يعد برنامجا استراتيجيا يدعم الجهود العالمية والوطنية منذ 2018.

وأشارت فكري، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، إلى أن العمل خلال العامين الأخيرين ركز على تتبع أنماط الاستهلاك ومعرفة المضادات الأخطر التي يتم وصفها ومستويات الإتاحة أو الرقابة أو التقييد، إلى جانب تعزيز دور المعامل والمزارع في التأكد من توافق المضاد الحيوي مع نتيجة المزرعة، مؤكدة أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مختلف الهيئات الصحية لرصد مستويات مقاومة الميكروبات على مستوى الجمهورية.

وحول فعاليات الأسبوع العالمي لمضادات الميكروبات، أوضحت «فكري» أن الحملة ترتكز على 4 محاور، أولها تدريب الطواقم الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض وأخصائيي مكافحة عدوى ومايكروبيولوجي، بإجمالي مستهدف يصل إلى 4000 فرد، للتدريب على البروتوكولات الحديثة وأنماط الاستهلاك، بالإضافة إلى أنه «إمتى أوصف المضاد الحيوي»، لافتة إلى أن المحور الثاني فيركز على حملات التوعية للمرضى بنسبة تغطية 95% وبمستهدف 10 آلاف مريض، عبر أنشطة تفاعلية داخل ساحات الانتظار لتبسيط مفاهيم مقاومة الميكروبات وخطورة إيقاف الجرعات أو استخدام مضادات دون وصفة.