قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان صبحي للقاضي: أنا لاعب كرة ومعرفش حاجة عن الشهادات
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. احذروا تقلبات الطقس الأيام القادمة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيجيري تعزيز العلاقات والقضايا الإفريقية
بعد عقر كلب مسعور لـ 20 شخصا في أسيوط .. هذه هي الإسعافات الأولية
مباراة صعبة.. عمر جابر: جاهزون للقاء زيسكو الزامبي.. ومدرب الزمالك يعلن التحدي
مدرب الزمالك: صبركم على المدربين المصريين سيصنع الفارق
تداول فيديو لمعلمة تصفع تلميذا على وجهه.. والتعليم: في تونس مش مصر
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 22-11-2025
اليوم وغدا.. مواجهات لا تفوتك فى دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.. الأهلي ضد شبيبة القبائل الأبرز
ليس جريمة تزوير.. كواليس محاكمة الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة اللوحات الفنية
المصريون يتوافدون على لجان التصويت بانتخابات النواب في كينيا وإثيوبيا| صور
بعد غد.. بدء الاقتراع داخل مصر في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرعاية الصحية: حماية صحتنا تتم من خلال طريقة استخدامنا للدواء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قالت الدكتورة أسماء فكري منسق برنامج الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات بهيئة الرعاية الصحية، إن حفظ الحياة يبدأ من وعي صغير سواء كان فكرة أو كلمة أو تصرف صح في وقته الصح، مشيرة إلى أن أعظم الطرق لحماية صحتنا ليست بالدواء ولكن بطريقة استخدامنا للدواء، موضحة أن الهيئة بدأت استخدام تفعيل برامجها منذ 2021، وأن برنامج الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات يعد برنامجا استراتيجيا يدعم الجهود العالمية والوطنية منذ 2018.

وأشارت فكري، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، إلى أن العمل خلال العامين الأخيرين ركز على تتبع أنماط الاستهلاك ومعرفة المضادات الأخطر التي يتم وصفها ومستويات الإتاحة أو الرقابة أو التقييد، إلى جانب تعزيز دور المعامل والمزارع في التأكد من توافق المضاد الحيوي مع نتيجة المزرعة، مؤكدة أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مختلف الهيئات الصحية لرصد مستويات مقاومة الميكروبات على مستوى الجمهورية.

وحول فعاليات الأسبوع العالمي لمضادات الميكروبات، أوضحت «فكري» أن الحملة ترتكز على 4 محاور، أولها تدريب الطواقم الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض وأخصائيي مكافحة عدوى ومايكروبيولوجي، بإجمالي مستهدف يصل إلى 4000 فرد، للتدريب على البروتوكولات الحديثة وأنماط الاستهلاك، بالإضافة إلى أنه «إمتى أوصف المضاد الحيوي»، لافتة إلى أن المحور الثاني فيركز على حملات التوعية للمرضى بنسبة تغطية 95% وبمستهدف 10 آلاف مريض، عبر أنشطة تفاعلية داخل ساحات الانتظار لتبسيط مفاهيم مقاومة الميكروبات وخطورة إيقاف الجرعات أو استخدام مضادات دون وصفة.

مضادات الميكروبات الرعاية الصحية الدواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبداللطيف

عادت لإثارة الجدل.. ليلى عبداللطيف تكشف حقيقة توقعاتها بشأن اختفاء مواليد 2006- 2009

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

محاولة اختطاف طالب فى السويس

صرخة أنقذت طالبًا من الاختطاف | صور

صلاة الفجر

7 عبادات بعد صلاة الفجر تجلب لك خير الدنيا والآخرة.. لا تغفل عنها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

حالة الطقس

استمرار الارتفاع التدريجي.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الجو اليوم السبت

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | روبوت بحجم حبة رمل يوصل الدواء داخل جسمك.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

التلفزيون

في اليوم العالمي للتلفاز.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

بالصور

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

الشرقية تنتهي من تجهيز اللجان الإنتخابية لإستقبال الناخبين..الاثنين

لجنة انتخابية
لجنة انتخابية
لجنة انتخابية

صحة الشرقية: 73 ألف زيارة منزلية ضمن مبادرة رعاية كبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بنتلي تحول أبواب سياراتها إلى عروض ضوئية مدتها 11 ثانية

بنتلي
بنتلي
بنتلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد