متاحة في بيتك ..مستشفى الشيخ زايد تطلق خدمات العلاج الطبيعي المنزلي

في خطوة رائدة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية، أعلنت مستشفى الشيخ زايد التخصصي عن إطلاق خدمات العلاج الطبيعي المنزلي المتميزة تفعيلا لخدمة الرعاية الصحية المنزلية المعلن عنها حديثا والتي تهدف إلى توفير الرعاية الطبية لمرضى الحالات الغير طارئة في منازلهم، سعيا لتحسين جودة الحياة وتخفيف العبء على المستشفيات.

وتأتي تلك الخدمة كجزء من جهود المستشفى لتقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة، حيث تتضمن تلك الخدمات .

خدمات العلاج الطبيعي المنزلي المتميزة

الكشف الطبي :

- كشف الأمراض الباطنية

- كشف أمراض القلب

- كشف الأطفال

- كشف مخ وأعصاب باطنة

- كشف جراحه عامة

- كشف جراحة تجميل

- كشف جراحه أوعية دموية

- كشف عظام

- كشف نساء وتوليد

- خدمات الرعاية التمريضية

- الأشعة والتحاليل الطبية

- خدمات العلاج الطبيعي المنزلي

تقديم كافة الخدمات من خلال فريق طبي

ويتم تقديم كافة الخدمات من خلال فريق طبي متخصص لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة.

ولمزيد من المعلومات والإستفسارات عن خدمات الرعاية الصحية المنزلية للحالات الطبية الغير طارئة يمكنكم التواصل هاتفيا أو عبر الواتس آب

واكدت المستشفي أن الرقم الخاص فقط بالخدمات المنزلية٠١٠٢٨٢٤٢١٩٢