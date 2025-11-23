قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة بنها تحصد 18 ميدالية في بطولة الجامعات لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، حصول طلاب الجامعة على 18 ميدالية بفعاليات اللقاء الرياضي لذوي الاعاقة بالجامعات المصرية ، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " أنت الحياة "  بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.


وقدم رئيس جامعة بنها ، التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة ، مؤكدا أن جامعة بنها تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم ، ودمجهم فى المجتمع الجامعي وتوفير كافة الدعم لهم وحل أية صعوبات أو مشكلات قد تواجههم ، باعتبارهم شركاء التنمية في الوطن ، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات ، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات
من جانبها أشارت الدكتورة  جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلي أن فريق جامعة بنها فاز بعدد ١٨ ميدالية منها ٤ ذهبية ، ٨ فضية ،  ٦ برونزية فى الألعاب الرياضية المختلفة.

