برلماني: المنصة الأفريقية للدواء تُعزز تنافسية المنتج المصري وتفتح أسواقًا جديدة بالقارة

قال النائب علي الدسوقي إن مشروع إنشاء المنصة الأفريقية الموحدة لنفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية يمثل "فرصة استراتيجية لدعم الصناعات الدوائية المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الأفريقية، بما يسهم في تعزيز الصادرات ورفع العوائد الاقتصادية لمصر".

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن المشروع "يعد خطوة مهمة ضمن السياسات الوطنية لدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، حيث يسهل تدفق المنتجات الطبية والمستلزمات الصحية بطريقة منظمة ويخفض التكاليف اللوجستية"، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز من استدامة سلاسل الإمداد ويدعم الاقتصاد القومي.

فتح آفاقًا واسعة أمام المنتج المحلي للوصول إلى أسواق جديدة

وأشار إلى أن المنصة "ستفتح آفاقًا واسعة أمام المنتج المحلي للوصول إلى أسواق جديدة بالقارة الأفريقية، بما يحقق أهداف الدولة في رفع الصادرات إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030"، مؤكداً أن المشروع يُمثل نموذجًا للتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الأفريقية لتعظيم الفائدة الاقتصادية والصحية على حد سواء.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن "المنصة تسهم في ترسيخ مكانة مصر كقوة اقتصادية وإقليمية في قطاع الدواء، وتؤكد التزام الدولة بدعم مبادرات التحول الرقمي والتكامل الاقتصادي على مستوى القارة".